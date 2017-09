55 000 medlemmer avgjør Støres skjebne

55 000 medlemmer blir invitert til å si sin hjertens mening om Ap-leder Jonas Gahr Støres økonomi og vaktmester – og de kan kreve hans hode på et fat.

Aps partikontor og partisekretær, Kjersti Stenseng, har får ansvaret for å gjennomføre den praktiske evalueringen av det dårlige valgresultatet til Ap.

– Det er sentralstyret som har ansvaret, mens partikontoret skal holde i evalueringsprosessene som nå iverksettes, sier Stenseng og punkter opp hva evalueringen vil bestå av:

** – Iposos skal gjennomføre en ettervalgsundersøkelse, hvor vi spør folk hva de mener hva som var årsaken til valgresultatet.

** – Vi skal invitere 55 000 medlemmer til en undersøkelse på mail, hvor de får si akkurat hva de mener, som sendes ut mandag, med en ukes svarfrist.

– Hva vil de bli spurt om?

– Vi vil ikke stille mange konkrete spørsmål, men noen få hovedspørsmål: Det viktigste blir selvfølgelig hva som er årsakene til det dårlige valgresultatet.

Støres privatøkonomi



VG skrev torsdag at Støre holdt informasjonene om private investeringer for seg selv.

– Skal dere evaluere håndteringen av Støres private økonomi?

– Vi skal sammenfatte og dra hovedkonklusjonene fra det som kommer gjennom evalueringsprosessen.

– Hvis en av hovedkonklusjonene fra velgerundersøkelsen er at det var partilederen som sviktet; vil dere offentliggjøre det?

– Jeg vil ikke nå spekulere i hva som kommer og hva som blir hovedkonklusjonene. Det viktigste nå er at medlemmene får mulighet til å si sitt, sier hun.

Det betyr at hun og Ap inviterer sine medlemmer til åpenhjertig vurdering av hva som sviktet; var det Støre på tv, var det all sutringen mot regjeringen, var vaktmesteren og bryggen på landstedet eller var det Giske?

Undersøkelse blant de ansatte



Hun sier evalueringen også vil omfatte andre forhold:

** – Vi vil gjennomføre en undersøkelse blant alle ansatte i Ap, hvor vi vil vite hva dem mener om gjennomføringen av valgkampen.

** – Valgforskere og eksperter er også viktig, og vil vi hente deres vurderinger.

** – Vi vil vi også be om tilbakemeldinger fra våre lokallag i kommuner og fylker, sier Stenseng.

** – Tilslutt vil jeg nevne at landsstyret samles til debatt tirsdag og onsdag til uken, hvor vi ønsker en åpen og ærlig debatt om hva som gikk galt.



På bordet 2. oktober



– Alt dette skal samles inn og sammenfattes, slik at det kan legges på bordet til sentralstyremøtet 2. oktober, Deres konklusjoner vil bli lagt frem i etterkant for pressen når møtet er ferdig. Og disse konklusjonene vil bli lagt til grunn og legge premissene for landsstyremøtet i april, som skal legge frem den overordnede strategien foran kommunevalget i 2019, sier hun.

– Vil du vil ta konsekvensene og gå av, hvis måten valgkampen har blitt organisert på, trekkes frem som en viktig årsak til valgnederlaget?

– Strategien, organisering og andre sider av valgkampen er gjort i fellesskap, godt forankret i partiet og det har vi et felles ansvar for. Det er landsmøte i Arbeiderpartiet som velger partiets ledelse, sier hun.

Tidligere LO-topp: Økonomi må ikke bli tema videre



Tidligere LO-topp og nå Ap-politiker Leif Sande legger ingenting i mellom: Sande sier at sakene om Støres privatøkonomi bidro til å svekke Aps troverdighet i valgkampen. Til Klassekampen sier Sande at Støre burde gjort mer for å unngå bråket.

Som VG avdekket torsdag mente Støre at hans økonomi er hans privatsak. Dermed var ikke ledelsen i Ap eller Støres rådgivere kjente med partileders rolle i det kontroversielle eiendomsprosjektet på Ensjø og hans investeringer eide andeler i et eksklusivt hedgefond drevet av det britiske selskapet Egerton.

Sande mener Støres økonomi er én av sakene som må evalueres i Aps valgkampoppvask.

– Støres økonomi er en av tingene som ble et problem for oss i valgkampen. Vi må gå igjennom dette og analyserer det, så det ikke blir tema i andre valgkamper, sier Sande.

– Støre mente pengene hans var en privatsak. Hva tenker du om det?

– Penger er en privatsak. Men det er ikke en privatsak hvor du investerer pengene dine. Der jeg har jobbet tidligere har det vært regler for hva du skal offentliggjøre og snakke om, sier Sande.