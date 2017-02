Stortingsrådgiver utnyttet av hackere

Ved hjelp av en virusinfisert epost til en rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe har hackere lykkes i å sende ut flere tusen eposter fra Stortingets mailserver.

Det melder nettstedet AldriMer.

Avsender på epostene er Sp-rådgiver Dagfinn Sundsbø. I emnefeltet på eosten får mottakerne beskjed om tilbakestille passordet sitt. Ifølge nettstedet er eposten et såkalt phishing- eller spearphishing-forsøk, der hackerne forsøker å infisere stadig flere datamaskiner i et stort tempo. Dette er mulig dersom brukere trykker på lenken i eposten.

Flere journalister i VG er blant dem som har mottatt den potensielt svært skadelige eposten.

– Jeg har fått hjelp til å gå gjennom eposten og datamaskinen min. De har fjernet viruset og reinstallert maskinen. Jeg er litt kunnskapsløs om akkurat hva som har skjedd, men jeg er glad at jeg er på en arbeidsplass hvor de har kapasitet til å rydde unna og sende ut de varslene de gjør. Så må jeg bare beklage at jeg har blitt brukt, men det skjedde mot min viten og vilje, sier Sundsbø til nettstedet, som skriver at hackere står bak.

Stortingets IT-avdeling bekrefter hendelsen overfor AldriMer.

I forrige uke ble det kjent at Russland trolig står bak et hackerangrep mot ni norske epostkontoer, blant annet Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Utenriksdepartementet. Stortingets administrasjon mener hendelsen onsdag ikke kan knyttes til dette angrepet.