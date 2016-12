Stortingspresidenten vil ikke beklage byggesprekken

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) ligger an til å få krass kritikk fra Stortinget i den omstridte byggesaken. Men han vil ikke beklage, og sier at han ikke vurderer sin stilling.

– Ordet beklagelse har en spesiell betydning i Stortinget. Men jeg skulle jo gjerne sett dette annerledes. Vi har fulgt prosessen tett, satt på ekstra kompetanse og gjort vårt ytterste for å minimalisere svakhetene, som har blitt fulgt av sviktende kalkyler, sier Thommessen til VG tirsdag kveld.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tirsdag publisert sin sterke kritikk mot Stortingets presidentskap og administrasjon, og har reagert spesielt sterkt på at komiteen ikke er blitt holdt orientert om prosjektet gjennom det siste året.

I statsbudsjettet i oktober kom nyheten om at Stortinget måtte be om 700 millioner kroner ekstra for å fullføre et stort og komplisert byggeprosjekt i Oslo sentrum. Sluttregningen nærmer seg 1,8 milliarder kroner.

Orienterte lederne



– Kontrollkomiteen sier det er sterkt kritikkverdig at de ikke ble oppdatert om byggeprosjektet, slik du lovet dem i Stortinget i fjor høst?

– Presidentskapet har holdt de parlamentariske lederne orientert. Det er de som er den naturlige adressen for denne typen orientering. Kontrollkomiteen er i denne saken budsjettkomité, deres oppgaver avsluttes når budsjettet er behandlet, og begynner ikke før neste budsjett legges fram. Det var likevel slik at de ble invitert da vi orienterte de parlamentariske lederne 30. september i år, fordi det nye budsjettet skulle legges fram umiddelbart etter dette, sier Thommessen.

Sviktende tallgrunnlag



– Men de oppfattet at du hadde lovet dem løpende orienteringer etter fjorårets runde?

– Vi har i alle sammenhenger gjort det klart at vi ville forholde oss til de parlamentariske lederne. De ble orientert i februar. Dette har vært en løpende sak gjennom flere år, med sviktende tallgrunnlag fra Multiconsult. Det er jo ikke slik at overskridelsene plutselig har dukket opp.

BYGGEPLASS: Under Nedre Vollgate bygges tunnelen til Stortingets garasje og det nye postmottaket. Det er blant annet denne tunnelen som har ført til kostnadsprekken. Grafikk: , VG / Google Earth

– Hva tenker du om forslaget om å be Riksrevisjonen granske prosjektet?

– Det synes jeg er en god idé. Det er fint å få eksterne øyne på prosessen, og det er viktig for tilliten til Stortinget.

– Har du vurdert å trekke deg som stortingspresident etter kritikken?

– Jeg har ikke lest komiteens innstilling, men det har ikke kommet fram nytt nå i forhold til det som var kjent da jeg ble gjenvalgt som president i oktober. Jeg tar ansvaret for dette her jeg sitter. Jeg vil ikke gjøre noen beklagelser ut over det som er naturlig ut fra at dette er en stor overskridelse. Det skulle vi selvsagt gjerne sett annerledes, sier Thommessen.

