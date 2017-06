Stortinget om sin egen president: Handlet «sterkt kritikkverdig»

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) ble ikke trodd av en enstemmig kontrollkomité i Stortinget, da han langet ut mot Riksrevisjonens rapport om nasjonalforsamlingens byggeskandale.

En enstemmig komite - alle partiene inklusive presidentens parti Høyre - mener at hele presidentskapet har opptrådt «sterkt krtitikkverdig», og at det er presidentskapet som byggherre, som må stå til ansvar for overskridelsene.

– Vi legger Riksrevisjonens rapport til grunn for innstillingen, sier Kolberg.



Mistillit faller



Men bare SV og Sp går så langt som å uttrykke mistillit til Thommessen.

Komiteleder Martin Kolberg vil ikke svare på om presidentskapet likevel bør vurdere sine stillinger etter den knallharde kritikken de ligger an til å få fra Stortinget i plenum i neste uke:

– Det vil jeg ikke kommentere. Det er noe presidentskapet selv får vurdere når de har lest innstillingen, sier Kolberg til VG.

Blir ikke gjenvalgt

Men Abid Raja, komiteens medlem fra Venstre, tror at Thommessen ikke kommer tilbake i vervet etter valget:

– Det vil være umulig for Thommessen å bli gjenvalgt som president etter denne kritikken. Selv om vi ikke uttrykker mistillit, så sier vi at de har opptrådt sterkt kritikkverdig, sier Raja.

Fikk ikke informasjon



Den sterkeste reaksjonen fra Kontrollkomiteen kommer mot at Thommessen og presidentskapet lot være å orientere om sitt kjennskap til nye mulige overskridelser, da Stortinget i plenum vedtok statsbudsjettet og Stortingets eget budsjett før jul i 2013.

Komiteen slår enstemmig fast at presidentskapet har brutt formelle krav som skal være oppfylt for at Stortinget skal ha kontroll ved bruken av skattebetalernes penger.

Konstitusjonell kritikk



Samtidig legger Kontrollkomiteen opp til at Stortinget skal refse sin egen valgte ledelse ved å innskjerpe at konstitusjonelle regler etter Grunnloven også gjelder for Stortinget og presidentskapet.

Riksrevisjonen kritiserte også det de mente var brudd på offentlige anskaffelsesregler fordi byggekontraktene med entreprenøren Veidekke ble utvidet uten at formelle regler ble fulgt.

To runder

Da byggeskandalen sprakk i fjor høst gjennom omtale i statsbudsjettet, kom også Kontrollkomiteen med sterk kritikk mot presidentskapet. Stortinget vedtok enstemmig å be Riksrevisjonen om å foreta en ytterligere gjennomgang enn det som komiteen klarte i løpet av noen få uker.

Denne rapporten var klar for få uker siden.

Ble ikke trodd



Olemic Thommessen og Ida Børresen, Stortingets direktør, har begge vært ute i VG og kritisert Riksrevisjonens rapport.

Samtidig har de, helt sidens VGs første omtale av overskridelsene i oktober 2016, fastholdt at det er den innleide rådgiveren Multiconsult som må bære det største ansvaret for byggesprekken.

Administrasjonen har beregnet at to tredeler av merkostnadene kan forklares med.påstått dårlig arbeid i Multiconsult

Stortingets presidentskap har foreløpig ikke kommentert komiteens enstemmige kritikk mot dem.