Riksrevisjonen: Stortinget brøt innkjøpsreglene i milliard-prosjektet

Riksrevisjonen mener at Stortinget brøt reglene for offentlige anskaffelser i byggeprosjektet som til nå har vist seg å koste 1,8 milliarder kroner - 700 millioner mer enn planlagt.

I en revisjonsrapport fra Riksrevisjonen som presenteres tirsdag ettermiddag, får både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget kritikk for at beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, ble tatt på ufullstendig grunnlag.

– Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.

Bakgrunn: Stjernesmell for Stortinget - sprekker med 700 millioner

Viktige sider oversett



I en pressemelding tirsdag formiddag skriver stortingspresident Olemic Thommessen (H) at presidentskapet tar kritikken på alvor, men mener likevel at Riksrevisjonen ikke tar for seg viktige sider ved prosjektet.

Presidentskapet fastholder at det var Stortingets innleide konsulent Multiconsult som er hovedårsaken til overskridelsene, nærmere bestemt to tredeler av kostnadsøkningen fra 1,14 til 1,8 milliarder kroner.

Gikk til sak



Stortinget har saksøkt Multiconsult for det de mener er store feil og mangler ved entreprisegrunnlaget som lå til grunn for den opprinnelige anbudsutlysningen.

– Viktige sider ved prosjektet er ikke behandlet i rapporten, sier Olemic Thommessen til VG.

Verken Thommessen eller Stortingets direktør Ida Børresen har vurdert å gå av som følge av Riksrevisjonens kritiske rapport, sier de.