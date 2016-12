– Provosert av dobbel etterlønn til stortingsrepresentantene

– Jeg blir provosert av å høre at Stortinget nå bevilger seg enda ett år med etterlønn for politikere som går av, sier Tina Fjell (48) – som mistet jobben for to år siden.

– Det er ingen menneskerett å få sluttpakke, sier hun.

Det var i går VG kunne melde at Stortinget plutselig hadde vedtatt en liten julepresang til seg selv: De forbedret den allerede nokså gode etterlønnsordningen – og forlenget den fra ett til to år. Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Høyre, SV og MDG.

Tina Fjell hadde en god jobb, hun tjente om lag 650 000 kroner som innleid konsulent i telecom-selskapet ABB, helt til beskjeden kom: Det var ikke oppdrag lenger. Hun fikk en måneds oppsigelse – og den måneden kunne hun tilbringe hjemme.

Dagpenger i to år

– Så var det rett på dagpenger. Det betyr i praksis en halvering av min inntekt. Men jeg har solgt bilen og utsatt avdrag på huslånet, forteller hun.

For en stortingspolitiker vil situasjonen være en helt annen: Fra før har de folkevalgte på tinget inntil ett års etterlønn, og mandag vedtok Stortinget å øke denne maksgrensen til to år.

– Det betyr at de vil ha en støtteordning som varer i fire år – først to år med etterlønn og så to år med dagpenger. Men det overrasker jo ikke, at stortingspolitikerne sørger for seg selv – det ser vi jo også på de lukrative pensjonsordningene de har, sier Fjell.

Hun trodde at dagpenge-tilværelsen skulle være en overgang – men det viste seg at krisen i oljenæringen bare ble større og større – hun har til nå ikke fått tilslag på ny jobb. Mandag kunne også bt.no fortelle at hun tvinges over på sosialhjelp fra nyttår.

Hun har prøvd å planlegge for neste år, men det har vist seg å by på utfordringer:

– Og nå går også maksgrensen for dagpenger ut – etter to år. Jeg har vært i kontakt med NAV for å være i forkant og kunne planlegge, men de vil ikke behandle min sak før jeg står der – uten inntekt. For som hun sa – det kunne jo være at jeg fikk meg jobb i mellomtiden, forteller hun til VG.

NØKTERN KAR: Sp-høvding Per Olaf Lundteigen (63) mener stortingsrepresentanter greit skaffer seg jobb når de er ferdig. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Lundteigen stemte nei

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen (63) var en av dem som stemte nei til forslaget om

utvidet etterlønn for stortingspolitikerne:

– Begrunnelsen for det er at stortingsrepresentanter er ressurssterke, og har jo da rimelig gode muligheter for å få seg inntektsbringende arbeid etterpå. Etterlønnsordningen vi har hatt er det ikke noen grunn til å gjør romsligere, sier han til VG.

Han viser til at denne saken kom rett fra Stortingets presidentskap, og at mange i Senterpartiets stortingsgruppe nok var usikre på saken – de hadde ikke fått diskutere den:

– Dette skyldes at vi ikke har noen i presidentskapet. Og i all travelheten var det nok mange som var usikre. Men jeg fikk lest meg opp på saken, og mener at vi skal vise nøkternhet i bevilge oss selv særordninger.

Han er gammel gårdbruker, men har overlatt gården til neste generasjon:

STEMTE JA: FrPs Kenneth Svendsen (62) mener at to års etterlønn er for helt spesielle tilfeller. Foto: Trond Solberg , VG

– Men jeg har alltid stemt nei til disse ordningene, selv om jeg har støtt på nokså usikkert utjevningsmandat hele tiden, sier 63-åringen, som også tar gjenvalg.

– For spesielle yrker

FrPs Kenneth Svendsen (62) var en av dem som stemte for etterlønnsforslaget, og han sier:

– I enkelte få tilfeller kan dette bli aktuelt for folk som har lang fartstid, vi snakker 16 og 20 år, og som har spesielle yrker – for eksempel spesialsykepleiere og leger, yrker de ikke vil være oppdatert på, og som krever etterutdannelse for at de kan returnere til jobben. Slike kurs kan ta ett år og tre måneder, kanskje mer, og det er dette vi har tenkt på. De aller fleste vil komme seg i jobb godt innenfor ett år. Her gi vi en snever mulighet for folk som har vært ute av arbeidspraksis i spesielle yrker i mange år. Dette må det søkes på, og det skal begrunnes godt, sier Svendsen.