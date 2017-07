Lundteigen om visittkort med gullskrift: Det er så mye jåleri på Stortinget for tiden!

Flere folkevalgte mener Stortingets administrasjon må skjerpe seg for å unngå å bli oppfattet som jålete og slepphendte med offentlige midler.

– Det er så mye jåleri på Stortinget for tiden at jeg blir helt matt, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) oppgitt.

Han mener mandagens sak om Stortingets stadig økende antall ansatte, antall ledere og driftsutgifter, viser en usunn kultur i nasjonalforsamlingen.

Sps medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen sier han var helt ukjent med at Stortinget holder seg med egen baker/konditor og egen visittkortmaskin til nye visittkort med gullskrift.

Det var avisen Dagens Næringsliv som først skrev om saken.

– Dette er nok toppen av et isfjell. Disse eksemplene er et symptom på noe mer. Ledelsen på Stortinget må bli mye hardere i klypa. Nå har de fjernet seg for mye fra det som er god og effektiv ledelse av Stortinget, sier Lundteigen til VG.

Visittkortene



Han har selv mottatt de nye visittkortene med gullskrift. Men stortingsveteranen mener de gamle kortene var mer nøkterne og bedre.

MED GULLSKRIFT: Det nye visittkortet trykket i Stortingets nye visittkortmaskin. Foto: , Per Olaf Lundteigen

– På det nye kortet klarte de ikke en gang å få med at jeg er med i to stortingskomitéer, noe som heldigvis ble rettet opp. Men de gamle kortene var mye bedre og mer nøkterne, sier Lundteigen, som understreker at Stortinget bør fremstå med mye mer nøktern og stram budsjettstyring enn det som er kommet frem i det siste.

UTEN GULLSKRIFT: Det gamle visittkortet for stortingsrepresentantene - uten riksløve og uten gullskrift, men med stortingsfasaden i blått. Foto: , Per Olaf Lundteigen

– Er det ikke viktig at Stortinget fremstår med en viss grad av stil og verdighet, for eksempel gjennom et visittkort for representantene?

– Vi hadde jo et flott og fullt brukbart visittkort fra før. Det var ingen grunn til å endre på det, svarer Lundteigen.

Han liker at det nå er innført stillingsstopp og et krav om 2,5 prosent mindre driftsutgifter neste år.

– Økningen i driftsutgifter har vært altfor stor. Og da kan man ikke bare skylde på behovet for økt sikkerhet, sier Lundteigen.

Han mener utviklingen i utgifter både på driftssiden og til rehabiliteringen av Stortinget, bør føre til at det foretas en vurdering av administrasjonens arbeid til høsten.

– Vi politikere kan ikke foreta noen detaljert oppfølging med administrasjonens pengebruk. Nøkternhet må ligge nærmest som en del av genetikken i administrasjonen, sier Lundteigen.

Ap-Jette: Ikke hørt om behov for visittkort med gullskrift



Hans kollega i Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Jette Christensen (Ap) er også misfornøyd med signalene Stortingets administrasjon nå sender ut.

– Dette som fremkommer av eksempler om egen konditor, egen visittkortmaskin og visittkort med ny logo og gullskrift, fremstår som veldig unødvendig. Jeg har ikke hørt om noen som har uttrykt et sterkt behov for hverken nye visittkort med gullskrift eller egenproduserte makroner på Stortinget, sier Christensen (Ap) til VG.

IKKE REGISTRERT BEHOV: Ap-medlem i kontroll- og konstitusjonskomtéen på Stortinget, Jette Christensen har ikke sett noe prekært behov for nye visittkort med gullskrift. Foto: Robert S. Eik , VG

Hun mener eksemplene i sum fremstår som helt feil prioritering og noe som sender ut feil signaler fra Stortinget.

– Nasjonalforsamlingen har også et ansvar for å fremstå som et forbilde for andre gjennom sin forvaltning av offentlige midler, mener Ap-politikeren fra Hordaland.

– Denne saken viser at Stortinget har brukt penger på godteri og gull – og det etter en solid overskridelse på et byggeprosjekt. Det sier litt om prioriteringsevnen, mener hun.

– Er det ikke viktig at Stortinget også fremstår med en viss stil og verdighet, for eksempel gjennom representantenes visittkort?

– Nøkternhet med skattebetalernes penger er mer stilfullt og verdig, svarer Ap-representanten.

Leder Harald Tom Nesvik i Fremskrittsparriets stortingsgruppe er enig med Lundteigen og Christensen om at Stortingets administrasjon må stramme opp både budsjettdisiplinen og evnen til nøkternhet.

EFFEKTIVISERER: Stortingets direktør Ida Børresen mener tiltakene hun nå kritiseres for, er effektiviserende. Foto: Magnar Kirknes , VG

– Jeg må si jeg er litt overrasket over de eksemplene som kommer frem. Det er grunnlag for å være meget påpasselig, nøktern og kritisk til Stortingets egen pengebruk etter det som er avdekket om de enorme overskridelsene på rehabiliteringen av Prinsensgate 26, sier Nesvik til VG.

Han mener Stortinget ikke trenger drive all virksomhet, som for eksempel visittkort-trykking på egen kjøl.

– Om det skal være gullskrift på visittkortene eller ikke, har ikke jeg vært opptatt av. Men jeg forventer at stortingsadministrasjonen kommuniserer tiltak som dette, og at den setter ting ut på anbud. For det er jo ikke sikkert at Stortinget trenger å produsere alt selv, sier Nesvik som tiltrer som ny fylkesmann i Møre og Rømsdal om to år.

Stortingets direktør: Gode tiltak for å effektivisere



Direktør på Stortinget, Ida Børresen, er uenig i kritikken om jåleri og unødvendig pengebruk.

– Dette er ikke eksempler på ekstravaganse, men på gode tiltak for å effektivisere driften, sier hun til VG på telefon.

Børresen er imidlertid «helt enig» i at nøkternhet er en kjerneverdi for Stortinget. Bakeren, trykkemaskinen og husfotografen er ifølge henne alle ledd i en prosess for å gjøre Stortingets hverdagsdrift mindre kostbar.

– Bakeren er ikke en konditor, men en baker. Han har en spesiell storkjøkkendrifts-kompetanse som vi ikke hadde før. Vi baker jo mye, så det er heller en effektivisering enn en luksusting. Han har ikke bakt en makron så vidt jeg vet, så hvor DN har det fra vet ikke jeg, sier hun.

Riksvåpenet i gull



Børresen opplyser også at fotografen ble ansatt på Stortinget for å redusere utgiftene ved å leie inn nye fotografer for hver begivenhet, og at trykkemaskinen erstattet en gammel maskin som ikke hadde like stor kapasitet.

Maskinen kostet 42.000 kroner mer enn den som ikke trykket gullskrift.

– Dette er en kostnad vi raskt sparer inn ved å trykke flere ting selv.

– Må dere trykke i gull?

– Når du bruker riksvåpenet må du det. Stortinget har brukt riksvåpenet også før den nye grafiske profilen ble besluttet, svarer Børresen.

Avtroppende stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap), har 31 år bak seg på Stortinget. Nybakk, som i denne stortingsperioden er første visepresident, ønsker ikke å kommentere eksemplene med egen baker, egen visittkortmaskin og visittkort i gullskrift spesielt.

– Men vi godkjenner administrasjonens budsjett, og har pålagt dem et kutt på 2,5 prosent for 2018, sier Nybakk til VG.