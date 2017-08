Lokalmåling: Telemarks død er Sp-Trygves brød

Det ligger an til kjempenedtur for Høyre og Frp i Telemark etter regionreformen. Også her går velgerne til Sp.

Det viser en fersk meningsmåling i Telemark utført av InFact for VG. Telemarkingene fra Høyre og Frp - Frps oppslutning stuper med nesten 7 prosentpoeng.

Fakta om undersøkelsen: Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Telemark, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1.021 st.

Vekting: Kjønn, alder, region og partivalg kommunevalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,1 % - gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 11. august 2017

Et stort flertall av telemarkingene er mot Solberg-regjeringens regionreform og sammenslåingen med Vestfold, noe som betyr at Bård Hoksrud (Frp) må forsvare en reform han er imot.

Fått alt om valget og sjekk våre siste meningsmålinger her!

– Jeg stemte mot sammenslåingen av Telemark og Vestfold i fylkestinget. Frp mener at vi ikke trenger fylkene. Det er bare et ekstra byråkratiledd. Oppgavene fylket har i dag kan lett overføres til staten og kommunene, sier Hoksrud til VG.

Sterke tall: Sp femdobler oppslutningen i Finnmark

Sp: – «Ræva» reform

Over halvparten av de spurte i VGs meningsmåling i Telemark vil ha mindre sentralisering. I tillegg sier 67,1 prosent av telemarkingene at de er negative til sammenslåingen av Telemark og Vestfold. Bare 22,3 prosent synes det nye fylket er bra.

TUNGT LØFT: Bård Hoksrud i Frp må løfte både vekter og partiets resultater i hjemfylket Telemark. Han stemte mot sammenslåing i fylkestinget første gang, men for i Stortinget og for ved siste avgjørende avstemming. Foto: Trond Solberg , VG

Ap-krise: Her Gahr det bare nedover

Sp tror at Telemark fylkes død blir partiets politiske brød.

– Reformen er hul og uten innhold. Unnskyld språkbruken, men det er en villet politikk å lage en «ræva» reform som undergraver regionene, slik at man på sikt kan fjerne dem helt, sier Sps 1. kandidat i Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen.

Les også: Ap har ikke vunnet med to fra Vestfold etter krigen

– Regjeringen vil egentlig ikke ha et tredje forvaltningsnivå. Det er få fylker som får kjenne regjeringens sentraliseringskåthet som her, mener hun.

– Vi legger ikke ned Telemark



Regjeringskompisene Frp og Høyre må løfte tungt for å hindre begredelige resultater. Begge partiene går tilbake mer enn 7 prosentpoeng. Høyres førstekandidat mener reformskepsisen er et resultat av skremselspolitikk.

– Jeg tror valgvinden vil snu for oss. De aller fleste ser behovet for sterkere regioner, sier førstekandidat Solveig Abrahamsen i Høyre.

Sett denne? Sjekk din Jonas-skatt

– Men nesten 7 av 10 sier at de er negative til sammenslåing med Vestfold?

– Senterpartiet driver med skremselspolitikk som gjør at folk blir usikre. Du vet hva du har, men er usikker på hva du får. Verden er i endring og reformene trenger tid til å virke. Da trenger vi ikke Sps reverseringspolitikk, sier Abrahamsen.

Vest-Agder: Hareide kan smile for svake Listhaug-tall

Hun får støtte fra Hoksrud:

– Jeg må jobbe hardere for å få frem at vi ikke skal legge ned Telemark. Vi skal slå sammen de to fylkesadministrasjonene for å kunne redusere byråkratiet, samtidig som at tjenestene til innbyggerne skal bli bedre, sier han.

KRITISK: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) langer ut mot regjeringens regionreform. Foto: Helge Mikalsen , VG

Ap: – Unaturlig region

Verst går Sps fremgang likevel utover kameratene i Arbeiderpartiet.

Selv om Ap bare går tilbake 3,4 prosent, så taper de et mandat til Sp. Terje Lien Aasland (Ap) synes mandatfordelingen er krevende, men tror at Ap skal klare å forsvare tredjemandatet ved å snakke om egen politikk.

Ernas skatteplan: Milliardærer kan bli nullskatteytere

Han tror folk ser på Vestfold og Telemark som en unaturlig region.

– Vi vil ikke gjennomføre tvangssammenslåinger. Det har Jonas Gahr Støre også vært klar på. Regjeringens regionreform skaper ubalanse og ussymmetri og er første steg på veien til å avvikle tre folkevalgte nivå i Norge, sier Lien Aasland.