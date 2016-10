Kronprinsen kom til unnsetning da kongen snublet

På vei ned fra podiet etter den tradisjonelle Trontalen, gikk det nesten galt for kong Harald, som tok overbalanse og var nær ved å falle.

Det var etter å ha lest opp regjeringens Trontale, på vei ned den lille trappen, at kongen tråkket feil. Etter å ha hoppet over trinn, klarte han imidlertid å gjenvinne balansen.

Samtidig var kronprins Haakon raskt fremme og fikk støttet sin far.

Den høytidelige åpningen av Stortinget ble ellers gjennomført uten dramatikk. I Trontalen understreket kongen på vegne av regjeringen at offentlig sektor må reformeres for å trygge det norske velferdssamfunnet.

– Petroleumsaktiviteten har gitt oss vind i seilene og muligheten til å bygge opp en stor offentlig sektor. Vi må fremover reformere offentlig sektor for å makte å løse gamle og nye samfunnsoppgaver, sa kongen.

Blant de viktigste oppgavene nevnes særlig ungdomsledigheten, arbeidsledigheten i Sør-Vest-Norge og det å forhindre at noen få faller utenfor samfunnet.

– Når mange har det bra, er det ekstra vanskelig å ikke mestre hverdagen, heter det i Trontalen.