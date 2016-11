Full gransking av Stortingets milliardsprekk

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil granske hele byggeprosessen som har ført til et pengesluk på nær to milliarder kroner midt i Oslo sentrum.

Opprinnelig skulle rehabiliteringen av et kontorbygg koste 400 millioner, men prosjektet ble økt med blant annet en rådyr tunnel – opp til 1,1 milliarder.

I fjor kom en kostnadssprekk på nye 300 millioner, og nå er det klart at ytterligere 400 millioner må betales. Den totale regningen kommer altså på minst 1,8 milliarder.

– Nå er nok denne utgiften på to milliarder et unngåelig faktum. Men var dette byggeprosjektet i det hele tatt nødvendig? Var det sett på alternativer? Har Stortinget hatt tilstrekkelig informasjon da det ble bevilget penger? Hvorfor var overskridelsene så uunngåelige? Vi må se dokumentasjon for behovs- og løsningsbeskrivelsene. Slike spørsmål som vil måtte bli besvart, sier nestleder Michael Tetzschner i Kontroll- og konstitusjonskomiteen til VG.

Han understreker at komiteen i denne saken fungerer som ordinær budsjettkomité.

MILLIARDSLUK: Nedre Vollgate under stor ombygging, sett fra Stortinget. Store områder rundt Stortinget er ufremkommelig for publikum, i forbindelse med Stortingets byggeprosjekt som kan bli fire ganger dyrere enn opprinnelig planlagt. Foto: Erlend Daae , VG

– Vi er foreløpig i en fase hvor vi henter inn informasjon om dette byggeprosjektet. Vi skal gå helt tilbake til da de første vedtakene ble gjort, og se på hele prosessen frem til vi nå må ut med to milliarder kroner, sier

Prisgalopp

– Vi ønsker blant annet å komme til bunns i hvorfor Stortinget ikke overlot til Statsbygg å lede byggingen av det som nå er blitt et skandaleprosjekt i Oslo sentrum.

Veien fra 460 til 1800 millioner Oktober 2012 : I statsbudsjettet orienteres Stortinget om at presidentskapet vil bruke 460 mill. kroner over 10 år på oppussing av Prinsens gate 26 og flere større sikringstiltak. 115 millioner kroner settes av til «større utstyrsanskaffelser og vedlikehold» i 2013.

: I statsbudsjettet orienteres Stortinget om at presidentskapet vil bruke 460 mill. kroner over 10 år på oppussing av Prinsens gate 26 og flere større sikringstiltak. 115 millioner kroner settes av til «større utstyrsanskaffelser og vedlikehold» i 2013. Januar 2013: Presidentskapet vedtar i tillegg bygging av nytt post- og varemottak.

Presidentskapet vedtar i tillegg bygging av nytt post- og varemottak. Oktober 2013: I statsbudsjettet blir Stortinget varslet om at prosjektet nå har en kostnadsramme på 660 mill. kroner, og at en ny innkjørsel til garasjen er under planlegging. Budsjettposten for 2014 settes til 181 millioner kroner.

I statsbudsjettet blir Stortinget varslet om at prosjektet nå har en kostnadsramme på 660 mill. kroner, og at en ny innkjørsel til garasjen er under planlegging. Budsjettposten for 2014 settes til 181 millioner kroner. Våren 2014: Prosjektet er blitt så mye dyrere at det ikke er realiserbart innenfor vedtatt ramme. Presidentskapet vedtar en ny ramme på 1137 millioner kroner og inngår kontrakt med Veidekke på 465 millioner kroner.

Prosjektet er blitt så mye dyrere at det ikke er realiserbart innenfor vedtatt ramme. Presidentskapet vedtar en ny ramme på 1137 millioner kroner og inngår kontrakt med Veidekke på 465 millioner kroner. Sommeren 2014: Kort tid etter at arbeidet har startet, kommer det fram omfattende mangler ved prosjekteringen, med store økonomiske konsekvenser.

Kort tid etter at arbeidet har startet, kommer det fram omfattende mangler ved prosjekteringen, med store økonomiske konsekvenser. Oktober 2014: I statsbudsjettet blir Stortinget varslet om fordyrelsen til 1137 millioner kroner, men ikke om problemene som har oppstått gjennom sommeren. Budsjettposten for 2015 økes til 346 millioner kroner.

I statsbudsjettet blir Stortinget varslet om fordyrelsen til 1137 millioner kroner, men ikke om problemene som har oppstått gjennom sommeren. Budsjettposten for 2015 økes til 346 millioner kroner. Juni 2015: Presidentskapet vedtar en ny kostnadsramme for prosjektet, som nå er beregnet å koste 1 442 millioner kroner.

Presidentskapet vedtar en ny kostnadsramme for prosjektet, som nå er beregnet å koste 1 442 millioner kroner. Oktober 2015: I statsbudsjettet får Stortinget vite om den nye kostnadsrammen. Økningen forklares med « utfordringer når det gjelder ferdigstilling av arbeidsunderlag fra prosjektgruppen, uventede forhold i grunnen i tillegg til nødvendig omprosjektering». Budsjettposten for 2016 økes til 565 millioner kroner.

I statsbudsjettet får Stortinget vite om den nye kostnadsrammen. Økningen forklares med « utfordringer når det gjelder ferdigstilling av arbeidsunderlag fra prosjektgruppen, uventede forhold i grunnen i tillegg til nødvendig omprosjektering». Budsjettposten for 2016 økes til 565 millioner kroner. 30. september 2016: Partilederne og kontrollkomiteen blir muntlig orientert om ytterligere overskridelser, og at presidentskapet vil saksøke rådgiveren Multiconsult.

Partilederne og kontrollkomiteen blir muntlig orientert om ytterligere overskridelser, og at presidentskapet vil saksøke rådgiveren Multiconsult. 6. oktober 2016: I statsbudsjettet får Stortinget for første gang en skriftlig orientering om byggesakene og kostnadssprekken. Presidentskapets nye anslag er 1,8 milliarder kroner. I 2017 foreslås det 514 millioner kroner på budsjettet.

– Vil komiteen se på muligheten for å overlate slike store byggeprosjektet til private selskapet med lang erfaring?

– Staten selv er i mange sammenhenger byggherre med ulike erfaringer – mye av ekspertisen ligger i Statens eget selskap Statsbygg. Og private krefter har vær hyret inn. Svaret på hvorfor Statsbygg ikke slapp til, er begrunnet maktfordelingsprinsippet som jo er et viktig prinsipp, men det er ikke sikkert det er et godt svar her. Det var ikke noe problem da en annen statsmakt – Høyesterett – lot Statsbygg ivareta deres byggeprosjekt, uten at statsretten var til hinder. Men disse enkeltspørsmålene vil vi få svar på etter hvert.

– Vi kunne hjulpet



Statsbygg sier de kunne hjulpet Stortinget med å bygge sitt nye bygg.

– Vi har lang erfaring med byggherreledelse og prosjektering, og kunne rent fysisk ha hjulpet Stortinget med å ivareta byggherrefunksjonen. Dette er vi gode på. Vi bygger for staten og forvalter gjerne de byggene vi oppfører, slik at vi også ivaretar dem fremover. Stortinget skal være uavhengig konstitusjonelt, og bygger, forvalter og drifter egen eiendom, og har valgt at det skal ivareta byggherrefunksjonen selv, med innleide konsulenter. Selvsagt kan det skje uforutsette ting i store prosjekter som dette, det har vi også erfart, og vi tar høyde for dette ved å kalkulere inn nødvendig risiko i våre prosjekter. Statsbygg leverer normalt bygg til våre oppdragsgivere til rett tid, til avtalt pris og med den kvaliteten som var avtalt, sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

I et svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen i oktober sier stortingspresident Olemic Thommessen at det var holdt flere møter med Statsbygg om samarbeid i 2013 og 2014, og at det ble sendt en formell forespørsel om bistand.

Dette krevde imidlertid nærmere utredning av de konstitusjonelle sidene ved å ta et slikt oppdrag for Statsbygg, og Statsbygg hadde ifølge stortingspresidenten ikke kapasitet til å ta et slikt oppdrag da.

Imidlertid deltok en tidligere prosjektdirektør i Statsbygg, Roar Bjordal, i styringsgruppen for prosjektet som ekstern rådgiver.

– Ukultur



Tidligere har kontrollkomiteens medlem Per Olaf Lundteigen (Sp) uttalt at han holder stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen ansvarlig for overskridelsene.

Han får støtte hos en tidligere nestor innen kontroll av store byggprosjekter, Eilif Holte (75), som blant annet var involvert i byggingen av nye Bislett leverte analyse av kostnadsoverskridelsene under Holmenkollenbyggingen:

– Ingen bedrift ville kunne bygge på denne måten, da ville den fort gå til grunne. Det hersker en ukultur hvor landets fremste tillitsvalgte ikke viser respekt for bruk av andres penger. Dette er på linje med det elleville Holmenkollen-prosjektet, sier Holte til VG.