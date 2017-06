Byggeskandalen: Også SV krever at stortingspresidenten går av

Presset mot stortingspresident Olemic Thommesen (H) og stortingsdirektør Ida Børresen øker dagen før Kontrollkomiteen feller sin dom.

–Vi kan ikke stille lavere krav til våre egne ansvarlige ledere enn til andre ledere, sier SVs medlem av komiteen, Bård Vegar Solhjell.

Han fremmer i morgen et forslag for Stortingets kontrollkomité, som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten etter byggeskandalen i høst.

Ikke i stand til å håndtere prosjektet

Stortingets administrasjon startet i 2013 arbeidet med å pusse opp et tilhørende nabobygg, men etter hvert har prosjektet blitt gigantisk. Det samme har regningen, som nå er på rundt 1,8 milliarder kroner – over 700 millioner mer enn planlagt.

I en knusende rapport fra Riksrevisjonen forrige uke, slås det fast at administrasjonen og presidentskapet på Stortinget ikke har informert Stortinget godt nok om prosjektet, og at de ikke var i stand til å håndtere et så stort og komplekst prosjekt.

– En viktig oppgave for politikerne er å sørge for at fellesskapets midler blir brukt på en fornuftig måte. Når det er klart at det er begått feil eller at man ikke har gjort nok for å hindre at det ble gjort feil, bør den som har ansvar ta det ansvaret, sier Solhjell.

I HARDT VÆR: Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

– Mangler tillit

Både Stortingets president og direktør nekter å gå av. Isteden har de høylytt kritisert rapporten fra Riksrevisjonen, som de mener er mangelfull og misvisende.



– Ifølge rapporten fra Riksrevisjonens har ikke dette prosjektet vært godt nok planlagt og gjennomført, man har ikke sørget for at Stortinget har blitt godt nok orientert om kostnadsøkningene og begrunnelsen for dem, og det har blitt demonstrert liten vilje til kostnadsreduksjon underveis, sier Solhjell, og legger til:

– Vi mener en naturlig konsekvens av det Riksrevisjonen har avdekket er at vi ikke har tillit til stortingspresidenten, som har det overordnede ansvaret, sier han.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avgir sin innstilling i saken i morgen, fredag.