Budsjettforhandlingene: KrF vil mekle mellom Venstre og regjeringspartiene

KrF har en plan for hvordan striden mellom regjeringspartiene og Venstre om diesel og bensin kan bilegges. Onsdag gikk startskuddet for høstens budsjettforhandlinger.

– Jeg har iallfall en idé om hvordan vi kan gå fram for å løse denne floken, sa KrFs finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen da forhandlingene i statsrådssalen på Stortinget tok til klokken 15 onsdag.

På spørsmål fra pressen om han akter å påta seg rollen som fredsmekler i den grønne avgiftsfeiden som har dannet opptakten til budsjettforhandlingene, svarte han bekreftende.

Les også: KrF splittet om samarbeid med Ap

– Hvis noen vil at vi skal være fredsmekler, så gjerne det, sier Syversen.

Gjentok ultimatum

Allerede før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, gjorde statsminister Erna Solberg (H) det klart at regjeringen har strukket seg så langt det er mulig når det kommer til bilavgifter.

– Vi mener fortsatt det vi sa den gangen. Pakken henger sammen, gjentok Solberg i et intervju med NTB onsdag morgen.

Hun avviser også Venstres modell, der det ikke bare legges opp til dyrere drivstoff og billigere kollektivreiser, men hvor også gulrøtter som bompengekutt, redusert årsavgift for fossilbiler og økt pendlerfradrag reverseres.

Les også: Venstres absolutte krav: Utslippene må ned i 2017

– Vi var enige om at vi skulle føre kompensasjonen tilbake til de samme sektorene. Det kan ikke leses på noen annen måte, fastslår Solberg.

Venstre overrasket over regjeringen



Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik er overrasket over at regjeringspartiene ikke har beveget seg før forhandlingene.

– Et budsjett som er bra på mange områder, må også levere på klimaområdet, sier han.

Les også: Venstre-Trine forventer at Erna kutter utslipp



Men Frps forhandler Hans Andreas Limi fastholder at utgangspunktet er at regjeringens bilavgiftspakke ikke er forhandlingsbar:

– Det er ikke aktuelt å skru mer på drivstoffavgiftene, men det er en rekke andre miljø- og klimatiltak som er en del av budsjettet. Vi er selvfølgelig åpne for å forhandle om det, sier han.

Forsvaret kompliserer forhandlingene



Ved siden av diskusjonene om bilavgifter og drivstoffavgifter, er de parallelle forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret med på å komplisere budsjettarbeidet på Stortinget.

Planen dekker en periode på 20 år, med startskudd neste år. Derfor griper forhandlingene om langtidsplanen inn i forhandlingene om forsvarsbudsjettet for 2017.

Les også: Her spiller Trine Skei Grande Pokémon Go under høringen om Forsvaret

– Forhandlingene pågår fortsatt. Vi får se hva som blir resultatet, sier Limi.

Utenriks- og forsvarskomiteen har i utgangspunktet frist til fredag med å levere sin innstilling om Forsvarets langtidsplan.

Kan bli forhandlet på overtid

Etter planen skal Stortinget vedta hovedtallene i neste års statsbudsjett torsdag 24. november. Til sammenligning strakk forhandlingene seg på overtid til 23. november i fjor og til 22. november året før.

De færreste vil bli overrasket om ikke også årets forhandlinger går på overtid.

VG-kommentar: Dette får ikke Venstre presset gjennom

Dersom den oppsatte datoen for finansdebatten skal overholdes, må finanskomiteen avgi sin samlede innstilling fredag 18. november.

Det innebærer at forhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF må komme i havn i løpet av helgen 12.-13. november – slik at mindretallet i finanskomiteen rekker å skrive inn sine merknader i komiteens innstilling.