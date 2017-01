Stortinget sikret fortsatt pelsdyrdrift

Høyre, Frp, KrF og Sp på Stortinget sikret tirsdag flertall for å videreføre pelsdyrnæringen.

Forslaget om avvikling av næringen ble som ventet nedstemt i næringskomiteen med 59 mot 43 stemmer. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG stemte for avvikling.

Samtidig med avstemmingen gikk Stortinget også inn for tiltak som skal styrke dyrevelferden. Partiene som stemte for videreføring, har dessuten bedt regjeringen utforme et regelverk om et generelt forbud mot gruppehold av mink.

Venstre forsøkte senest før jul å få med seg Stortinget på å forby pelsdyroppdrett fra 2017. Forslaget fikk da støtte fra både SV og Miljøpartiet De Grønne, men det var ikke nok til å sikre seg flertall.

Pelsdyrnæringen har vært gjenstand for politisk debatt gjentatte ganger de siste årene. For to år siden fikk en mye omtalt dokumentar om pelsdyroppdrett massiv medieomtale.Pelsdyrnæringen selv raste mot metodene som ble brukt da dokumentaren ble filmet - men daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) slo fast at dokumentaren viste en rekke alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket.