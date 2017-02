Stort snøras på Svalbard

Det har gått et større ras ved Hiorthfjellet, rett nord for Longyearbyen. Etter grundige søk, konkluderer nødetatene med at ingen personer ble tatt av snømassene.

Vitner og Røde Kors observerte snøscooterspor inn i rasområdet, noe som førte til stor mobilisering søndag ettermiddag.

– Det har gått et ras på Hiorthfjellet. Vi har politi og Røde Kors ute på stedet for å se om det er folk i raset, sa sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt, til VG, like etter klokken 14.

Etter å ha observert området med kikkert, forteller hun at det dreier seg om en større bit av en fjellside som har rast ned i et heng nedenfor.

– Det går scooterspor inn, men det ser heldigvis ut som at de går ut også. Vi har uansett et fullt ettersøk for å se om noen personer er tatt av raset.

En halvtime senere kommer Askoholt med gode nyheter:

– Det har heldigvis gått bra. Nå er vi ferdig gjennomsøkt og det er ingen der.

Nå reiser Røde Kors og nødetatene videre til et annet snøras som nettopp gikk i området. Her er de imidlertid sikre på at det ikke befinner seg folk.

– Der vet vi at det ikke er noen. Han som løste det ut med snøscooter, meldte selv i fra til oss, så her drar vi ut for å lære, sier Askholt, før hun legger til:

– Det er stor skredfare i området her nå.

«Det er fortsatt snøskredfare i områdene rundt Longyearbyen og Sysselmannen oppfordrer folk som ferdes ute i terrenget om å være varsomme og ta sine forholdsregler», heter det i en pressemelding fra sysselmannen.