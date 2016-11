Stort jordras i Sørum: Tror tre litauere er omkommet

SØRUM (VG) Tre personer er antatt omkomne etter et stort jordras i Sørum. Søket etter de tre gjenopptas fredag morgen.

Det var klokken 15.45 torsdag at det ble meldt om et massivt jord- og leirras på Sørum på Romerike.

Først flere timer etter at tre personer ble meldt savnet, kom et begrenset søk etter dem i gang. Årsaken var de utrygge forholdene i området, og geologer opplyste til politiet torsdag kveld at det fortsatt var fare for nye ras.

– Vi avslutter søket for kvelden, sa Politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt klokken 20.15.

– Det vil fortsette neste morgen når det er dagslys. Det har bakgrunn i at området fremdeles er utrygt, fortsatte han.

Trolig litauiske statsborgere



I en pressemelding opplyser Øst politidistrikt at de tre antatt omkomne trolig er litauiske statsborgere. Når politiet har fått en sikker identitet, vil de varsle deres pårørende gjennom ambassaden.

Innsatsleder Knut Hammer forteller til VG at det foregikk arbeid på stedet da raset gikk.

– Tre personer kom seg unna og en av dem ble skadet under evakueringen. Minst tre er fremdeles savnet, sier Hammer.

Skadene på den ene personen betegnes som lettere. Han ble truffet av et tre som ble tatt av de enorme jordmengdene.



Redningsmannskapene gikk omsider inn på sørsiden hvor det er stabilt og rasmassene er grunnest. De holdt seg unna de mest ustabile partiene, og søket ble altså raskt avsluttet for kvelden.

– Dette er et så stort og omfattende ras at en traktor som sto på plassen, er helt dekket av leire, forteller Hammer.

Politiet forteller at man nå avhører de tre som klarte å komme seg unna for å skaffe mer informasjon som kan bistå i letearbeidet og for å finne ut hva som har skjedd.

Et massivt ras



Operatør Jonas Amundsen ved 110-sentralen betegner raset som massivt.

– Det har en størrelse på 300 ganger 400 meter, og leiren har falt 60 høydemeter, sier Amundsen til VG.

Det drives veiarbeid i området i regi av Norsk gjenvinning. De har også et massedeponi ved rasstedet som benyttes i forbindelse med veiarbeidet.

– Vi vet at raset ikke kommer fra vårt deponi, men et tilstøtende område. Vi kan også bekrefte at det ikke er noen som jobber for oss som er savnet, sier Ingrid Bjørdal, direktør i Norsk Gjenvinning.

De fikk melding fra grunneieren om raset rett før klokken 16.

Seks hundeførere deltok

Politiet fikk melding om raset klokken 15.45. Store lete- og redningsmannskaper ankom raskt. Både et ambulansehelikopter og et Sea King-redningshelikopter var på stedet og bistod med varmesøkende kamera, fortalte redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Fylkesvei 256 på strekningen Knatten - Sørum/Ullensaker er stengt, skriver Vegvesenet.

– Vi har seks hundeførere som enten er kommet fram eller er på vei, og en operativ leder. Sikkerheten på stedet blir undersøkt med tanke på om det er trygt å gå inn og gjøre en jobb, sa beredskapsansvarlig i Norske Redningshunder Olav Lie til VG omkring klokken 19.

Kartet viser området der raset gikk. Saken fortsetter under



Kart: NVE

– Kakao kan ha reddet livet vårt



VG har snakket med flere som så raset da det gikk. Silje Lien Bjørnstad var i den første bilen som kom til raset, tror hun.

– Vi så noe komme over veien, og vi var ganske nær ved å bli tatt. Det var utrolig skremmende. Vi visste ærlig talt ikke hva som skjedde, sier Bjørnstad til VG.

Tone Haldorsen var på rasstedet like etter klokken 16. Hun trodde det var noen barn som hadde satt opp sperringene, og kjørte forbi.

– Det viste seg fort å være feil, for veien var helt borte. Det var bare leire overalt. Da vi snudde, møtte vi politi og brannvesen, forteller hun til VG.

Til Romerikes Blad forteller hun at en kopp kakao kan ha reddet henne fra raset.

– Vi skulle hente sønnen vår på SFO, men han måtte drikke opp kakaoen sin først, så vi ble litt forsinket. Akkurat nå er jeg glad for det, den kakaoen kan ha reddet livet vårt, sier Tone Haldorsen til avisen.

– Mye tungtrafikk

Jack Tveter er president i den lokale Amcar-klubben som har lokaler rett ved raset.

– Vi har registrert svært mye tungtrafikk de siste årene. Et stort juv midt på en åker blir fylt med enorme mengder masse av forskjellig slag. Denne trafikken har pågått i tre-fire år. Vi har snakket om at massene må utgjøre en enorm vekt nede i juvet, sier han til VG.

– Har dere sett tegn til ustabil grunn tidligere?

– For et par år siden oppdaget vi at høyspentmastene i nærheten var blitt skeive. De ble rettet opp, men jeg vet ikke om det ble gjort noe mer sier Tveter.

Uklar årsak

Raset gikk like i nærheten av en klatrepark i Sørum. I tillegg har altså Norsk gjenvinning et massedeponi ved rasstedet. Materialet bruker de til å bygge vei der raset har gått.

Det er fremdeles usikkert hva raset skyldes.

– Det er foreløpig for uavklart til at vi kan si noe om det. Vi jobber med å få folk inn på stedet, men foreløpig så vet vi ikke, sier kommunikasjonssjef Annica Fiedler i Norsk gjenvinning.

Grunneier Hans-Ove Kirkeby sier til Romerikes Blad at raset har gått på hans eiendom.

– Det er deler av jordet mitt som har rast ut. Denne delen ligger nok 150-200 meter unna selve veiarbeidsområdet, men det har rast ned mot veien der arbeidene har pågått, sier Kirkeby til avisen som omtalte saken først.