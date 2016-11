Storskog-flyktninger jubler over Listhaugs kuvending

Hani Alsaid fra Aleppo er én av mange Storskog-flyktninger som er glade for at de nå får realitetsbehandlet asylsøknadene sine i Norge.

– Nå behandler de oss som mennesker, og ikke bare som tall, sier han til VG.

Innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har lenge stått knallhardt på at asylsøkerne som kom over Storskog høsten 2015, skal sendes tilbake til Russland.

Men onsdag kom nyheten om at regjeringen snur – og alle nå vil få søknaden sin behandlet i Norge.

Grunnen til at instruksen til Utlendingsdirektoratet (UDI) ble endret, er at de omstridte returene i praksis ikke lot seg gjennomføre.

Den syriske ingeniørstudenten sier han er veldig lettet over avgjørelsen, og at det vil bli lettere å slappe av.

– Dette er veldig, veldig bra, sier han.

Da visumet hans gikk ut 3. juli i fjor, oppholdt han seg ulovlig i Russland. Han ble pågrepet, fengslet og dømt for ulovlig opphold 24. november, ifølge dokumenter fra russisk domstol. Deretter dro han til Storskog.

FORNØYD: Fadi er veldig fornøyd, og skal fortsette å lære seg norsk. Foto: PRIVAT

– For mange er det å få en avklaring av stor verdi i seg selv, for dette er mennesker som har vært i limbo i et år, sier hans advokat Brynjulf Risnes.

I et praksisnotat som omhandler syriske borgere og statsløse søkere fra Syria, skriver UDI at de ikke fatter «vedtak som innebærer en plikt til å returnere til Syria. Alle søknader om beskyttelse blir underlagt en individuell vurdering, men i praksis vil de aller fleste søkere fra Syria fylle vilkårene for flyktningstatus».

– Du kan ikke tro hvor glad jeg er. Nå har jeg en sjanse til å leve et godt liv, sier flyktningen Fadi Shaban.

Han er en statsløs palestiner, og rømte fra Syria som flyktning der.

– Jeg har ikke hatt noe annet sted å dra. Jeg kan ikke dra tilbake til Syria, og jeg kan ikke dra til andre europeiske land. Det hadde vært risikabelt å dra tilbake til Russland, jeg kunne blitt sendt tilbake til Syria, sier Shaban.

– Enormt mye lidelser og kostnader



Advokat Brynjar Risnes feller en knallhard dom over regjeringens opptreden i denne saken:

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det er sjeldent en god taktikk å si «det var det jeg sa», men dette er noe veldig mange sa i fjor høst, sier han.

Han forteller at det er mange grunner til at det regjeringen forsøkte på var umulig. Den viktigste grunnen, trekker han fram, er at Norge hadde en avtale med Russland som ikke ville gjelde for mange av flyktningene som hadde kommet til Norge.

– Det å tro at Russland vil ta inn flere enn de er forpliktet til, er som å tro på julenissen, sier han, og legger til:

– Det har kostet enormt mye penger, og mye lidelse for de involverte. I tillegg er en rekke lover brutt, blant annet internasjonale menneskrettighetsforpliktelser og egne lover, sier han.

– Vet ikke noe nå vi ikke visste da



Advokat Marit Vik, som har bistått flere Storskog-flyktninger, forteller at det har vært en tung og lang vei, men at avgjørelsen er veldig gledelig.

– Det er positivt at de endrer på instruksen, selv om dette er noe vi har sagt hele tiden. Vi har holdt på med dette siden november i fjor, sier hun til VG.

Hun sier at de bare har ventet på endring av instruksen.

– Det er ikke noe annet vi vet nå enn hva de visste for et år siden. Vurderingsgrunnlaget er det samme. At de har brukt så lang tid, har jeg ingen forklaring på, sier Vik.

Vik forteller at ventingen har vært en belastning for de mange asylsøkerne.

– Det er veldig tungt å sitte i uvissheten, og jobbe mot systemet. Uansett hva man sier eller hva man gjør, så har man blitt konstant avvist, sier hun.

Avviser kostnadssluk



Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), avviser at Justisdepartementets håndtering av saken har ført til bortkastede ressurser.

– Jeg er ikke enig i dette i det hele tatt. Vi har klart å stoppe flyktningstrømmen over Storskog, sier han.

– Vi har ikke oppfattet det slik at Russland sier nei til at vi skal sende asylsøkerne tilbake, men vi har registrert at det er vanskelig å få det til. Vi har fremdeles en pågående dialog med Russland, sier han.

Brein-Karlsen peker på at flere av dem som kom over Storskog hadde gyldig oppholdstillatelse i Russland. Han sier problemet nå er at visumet nå har utgått, og at de dermed ikke lenger har gyldig oppholdstillatelse.