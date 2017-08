Storbrann under kontroll i Tønsberg

Storbrannen i et gammel lagerbygg rapporteres ved 2115-tiden under kontroll i Tønsberg.

Det brant voldsomt i en gammel lagerbygning ved Kaldnes i Tønsberg torsdag kveld. Brannvesenet kjempet i halvannen time mot spredning til et større nabobygg.

Nabobygget, der det ligger flere studentboliger, ble evakuert, opplyser politiet på Twitter.



- Brannvesenet rapporterer nå muntlig til oss at de føler at de har kontroll på brannen, og at faren for spredning til nabobygningen er redusert. Hovedinnsatsen var å forhindre spredning til den større nabobygningen. Bygningen det brant i, er nå brent ned, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen ved Sør-Øst politidistrikt, Vestfold til VG.

Han peker på at det var nær vindstille under brannen, noe som har bidratt til at brannen ikke har spredd seg. Politiet har ikke fått melding om at det skal være personer i huset.

En student som bor 150 meter unna brannen, forteller at hun løp ut da hun hørte mange sirener:

- Det gikk veldig fort. Det kom kraftig smell da taket falt ned. Så måtte vi trekke oss unna, forteller hun.

Inger Britt Elvebø (54) oppholdt seg i et bygg omlag 200 meter unna:

- Vi så det kom masse røyk ut av taket på huset, og noen ringte brannvesenet og noen ringte VG. Brannvesenet kom ganske raskt til. Etter 10-15 minutter slo flammene gjennom taket. Vi hørte ingen eksplosjoner, men det var et svært dramatisk syn.

Ved 20.50-tiden forteller hun at hun ikke ser åpne flammer lenger, men at bygningen ser nedbrent ut, og det kan virke som om brannvesenet driver etterslukning.

Operasjonsleder Amundsen sier til VG ved 21-tiden at hovedinnsatsen har vært å hindre spredning til den store nabobygningen, noe som nå ser ut til å ha lykkes.

- Men vi vet jo aldri med branner, det kan blusse opp igjen, vi får nye oppdatering om kort tid.

Ved 20-tiden hadde flammene gått gjennom taket på lagerbygningen. Brannvesenet arbeider på spreng for å hindre spredning til et nabobygg som også er et lagerbygg.

Ifølge Tønsbergs Blad fikk brannvesenet først melding om at det brant i en bobil som sto parkert inne i bygningen. Avisens reportere har fått beskjed om å trekke seg unna på grunn av mulig eksplosjonsfare. Avisen forteller at bygget tidvis brukes til nattklubb under Slottsfjellsfestivalen.