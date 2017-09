Fansen fortviler etter sjokk-exit i «Stjernekamp»

Fansen fortviler etter at NRK-ekspertenes favoritt Makeda Dyhre måtte takke for seg etter lørdagens sending.

Makeda Dyhre røk ut av lørdagens «Stjernekamp» da åtte deltagere skulle bli til syv. 24-åringen fremførte låten «Power» av Kanye West.

– Du er en stor artist in the making, og hiphop er tilfeldigvis en av sjangrene du mestrer. Du er helt rå, sa André Hadland.

Til tross for å være en av deltagerne som fikk mest skryt av ekspertene måtte Makeda takke for seg. Deltagerne måpte, ekspertene rev seg i håret og kommentarfeltene på Facebook koker med meldinger fra fortvilte seere.

– Blåste oss av banen

Stjernekamp-ekspert Thomas Felberg slo ut med hendene i det Makeda var ferdig.

– Makeda is in the house! Her skal Kanye Wests sko fylles og det er ikke lite, men det syns jeg du gjør, sa Felberg etter Makedas opptreden.

– Og det mener jeg virkelig. Hun fortjente ikke å ryke ut i går. Hun var kanskje en av de teknisk aller beste sangerne vi har hatt i Stjernekamp i år. Men det er de hjemme som bestemmer. Kanskje det var sangen at «Power» og Kanye West ble for sterkt for dem der hjemme. Jeg syns jo det var herlig, så jeg stiller meg også underlig til at hun røk ut, sier Felberg til VG.

Les også: Benedicte Adrian fikk slakt i «Stjernekamp»

Også Mona B. Riise er skuffet over lørdagens utfall. Hun forteller at en Kanye West låt som «Power» krever beinhard selvtillit og at Makeda imponerte.

– Hun fanget låten med ekstremt bra formidling, flyt og rytmikk. Det kjentes urettferdig at hun gikk hjem så tidlig i konkurransen på det nivået hun er. Makeda blåste oss av banen første sending og jeg skulle gjerne hatt æren av å få oppleve henne flere lørdager, sier Riise til VG.

«Maktdemonstrasjon»

– Jeg ble litt sjokka. Og overrasket, sier Makeda til VG rett etter sending.

Til tross for skuffelsen var hun fortsatt fornøyd med egen innsats.

– Jeg er veldig fornøyd med alt jeg har gjort her, ikke bare kveldens innsats. Jeg hadde aldri tort å gjøre dette for to år siden. Det har vært så sinnssykt gøy med hele denne produksjonen og de folkene som er her, men men – «dette er part of the game». Det er slik konseptet er, sier Makeda.

VGs anmelder Tor Martin Bøe rullet frem terning kast fem og kalte opptreden hennes for en «maktdemonstrasjon».

– Det er vanskelig å si akkurat hvorfor hun røk ut. Et alternativ er at det var feil låtvalg. «Power» har for eksempel aldri vært på VG-lista og er kanskje mer kjent for kjernefansen til Kanye.

Fikk du med deg: Knuser «Skal vi danse»

Felberg er enig at det kanskje hadde vært lurt å velge en annen sang, men at han tror publikum stemmer på den artisten som gjør det best, uavhengig av låten.

– Hadde hun kanskje valgt en sang slik som Didrik (Solli-Tangen journ.anm.) gjorde med «Gangsta's Paradise,» som har ligget på VG-lista i 25 uker på 90-tallet, hadde det kanskje vært lurt, men allikevel er det kreditert å velge en sang og gå med flagget til topps med en sang du trodde på, sier Felberg.

Fortvilte seere

På NRKs Facebook side renner det inn med kommentarer fra fortvilte seere som gjerne skulle hørt Makeda synge opera neste lørdag.

Rise forteller at det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hvorfor Makeda fikk færrest stemmer og mener at en av grunnen kan være at folk glemmer å stemme på de artistene man anser som trygge.

– Jeg tenker på alle som er misfornøyde, har dere da stemt eller ble dere bare sinte i etterkant? Dere må stemme på deres favoritt. Dette er jo demokrati i praksis, sier Felberg og legger til:

– Skal vi gå videre på Makedas vei, så har dette vært en god arena for henne og vi kommer nok til å høre mye mer av henne fremover. sier Felberg.