Sterkt møte i rettssalen

TØNSBERG (VG) Det intense øyeblikket da drapsofferets 77 år gamle far helt uventet grep drapstiltaltes hånd, gjorde et sterkt inntrykk på alle i Tønsberg byrett i går.

- Du må fortelle sannheten, sa 77-årige Einar Bardosen ansikt til ansikt med 29-åringen som er tiltalt for å ha drept hans datter under særdeles skjerpende omstendigheter.

- Han møtte meg med blikket nedslått. Men han lovet å si sannheten, og han sa at han var lei seg, sier Bardosen til VG.

Hadde bestemt seg



77-åringen har ventet på rettssaken og den viktige sannheten om drapet i snart ni måneder. Natt til 25. mai i fjor ble spesiallærer Wenche Bardosen (54) funnet død, naken og blodig i sitt eget soverom på Klokkeråsen skole i Tønsberg.

Offerets far og søsken følger rettssaken. Faren hadde bestemt seg for å trykke 29-åringens hånd, selv om det ville bli - og ble - en stor påkjenning.

Bare i dag, når retten skal se de grufulle bildene av liket, holder 77-åringen seg hjemme.

I går satt han på en stol like bak vitneboksen. Og i en pause under tiltaltes forklaring gikk han frem til 29-åringen, grep hånden hans og fortalte at han var Wenches far.

Fra fest



Den drapstiltalte 29-åringen forklarte i går at han kom fra bryllup på et hotell i Sandefjord da han iført smokingbukse og -skjorte, magebelte og på sokkelesten klatret over det høye, bratte, glatte taket på Klokkeråsen skole, og inn Wenche Bardosens åpne soveromsvindu der læreren lå og sov innenfor.

I månedsvis forut for den hasardiøse klatreturen på skoletaket hadde han jevnlig misbrukt hasj og amfetamin. I bryllupet, noen timer før drapet, sniffet han sitt livs største dose amfetamin. I tillegg drakk han betydelige mengder alkohol.

29-åringen sier at han kun husker bruddstykker. Han husker glimt av takstein, at han tok seg inn et vindu, at noe rørte seg til venstre like innenfor vinduet da han kom inn, og at det lød et høyt, langt skrik.

- Jeg ble livredd og angrep, sa 29-åringen i retten.

Angrepet innledet lærerens dødskamp.

- Visste ikke



29-åringen sier at han ikke visste om det var en mann eller en kvinne, bare en person han slåss mot i mørket. Kampen mot den lille vevre lærerinnen endte med at 29-åringen til slutt stod over kvinnen og holdt henne i håret mens han dunket hodet hennes mot gulvet gjentatte ganger.

29-åringen ville stoppe skrikingen, og komme seg ut. Til slutt var soverommet som en blodpøl, offeret var påført omfattende skader, 29-åringen stod med store hårtuster fra kvinnen i sine blodige hender, og fra gulvet hørte han bare intens pusting.

Deretter tok han seg ut av bygningen og gikk hjem til leiligheten sin noen kilometer unna.

Han nekter straffskyld etter tiltalen.