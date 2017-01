Stein Erik Hagen i sorg over tapet av sin mor

Finansmannen Stein Erik Hagens mor døde fredelig i Hagens hus på Holmenkollen fredag.

– Vi menn står ofte nær mødrene våre og det var tilfelle med mamma og meg. Jeg er veldig takknemlig for at hun alltid har vært der. Jeg kan ydmykt og takknemlig si: – Tusen takk mammaen min, for alt du har gjort for meg, sier Hagen til VG søndag.

Bergljoth Margrethe Hagen gikk inn i sitt 89 år og sovnet stille inn i Hagens hus på Holmenkollen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MINNES: Stein Erik Hagen har søndag lagt ut et innlegg på sin Facebook-side der han lyser fred over sin mors minne og takker henne for gode samtaler og hennes positive syn på livet. Foto: Privat

– Hun har vært syk en stund, og vi visste det gikk mot slutten. Det siste døgnet hadde vi ikke hatt kontakt med henne. Da jeg skulle på årsmiddagen til NHO på fredag var jeg innom henne og for å gi et farvelkyss før jeg gikk. Jeg visste ikke at det skulle bli det siste. Hun sa: «Skal du bort nå». Så sovnet hun igjen. Det var det siste hun sa, forteller Hagen.

Klokken 23.00 fikk Hagen en telefon fra familien. Han forlot festen og fikk med seg de siste timene med sin mor før hun sovnet stille inn.

Hagen hadde lovet henne at hun alltid skulle få bo hjemme hos ham.

– Jeg lovet at hun aldri skulle komme på sykehjem. Det har vært en stor glede å stille opp for henne de siste årene, etter alt hun har gjort for meg. Hun var alltid der og det var trygt og godt for meg og min søster å komme hjem til henne da vi var yngre. For seks år siden flyttet far og mor hjem til meg på i Voksenhus. Siden han døde for fem år siden har hun bodd sammen med meg, sier Hagen.

Også da hun ble syk, valgte Hagen at hun skulle bli værende hjemme.

– Jeg vil takke de ansatte hos meg på Voksenhus og pleierne fra Aleris som vi hentet inn for å hjelpe henne. De har vært til stor hjelp, sier han.