Røkke og Hagens rivalisering: Ny bok om feidene og festene

Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke har kriget om hver krone - og hatt sine krangler.

I en ny uautorisert biografi om Stein Erik Hagen, som Aftenposten-journalistene Frank Lynum og Stein Dyrnes har skrevet, beskrives forholdet mellom Hagen (60) og Kjell Inge Røkke (58) som svært anstrengt.

– Jeg skulle vært hardere



– Det er misvisende og dreier seg om forhold langt tilbake i tid. I dag er vi vel forlikte. Han inviterte meg nylig ut på hans nye kontor for omvisning, sier Stein Erik Hagen i dag.

– I boken er du sitert på at du skulle ha vært mer som Røkke: Tøffere og mer kompromissløs?

– Ja, jeg skulle vært hardere og ikke så demokratisk, spesielt når det gjelder salget av solcelleselskapet REC.

– Kjell Inge har vært flinkere enn meg



I boken sier han:

«Jeg synes at Kjell Inge har vært flinkere enn meg til å slå i bordet

og kjøre sitt eget løp. Han har gått for det han har tro på. Det beundrer

jeg ham for. Jeg har vært for opptatt av å unngå bråk, men jeg skulle ha

vært mindre redd for å ta konfrontasjoner. Jeg har vært dum nok til å

respektere demokratiet».

Hagen sier han har latt seg intervjue av forfatterne, men ikke kjenner innholdet i boken.

– Jeg har alltid vært en tviler



I 2008 var soleventyret REC mer verdt enn Orkla og Hagen ville selge seg ned i REC.

KAMPHANER: Dette er ett av få bilder av Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke sammen. Fra en avskjedsfest for nå avdøde Kjell Bækkelund i 1997.

«Jeg skulle ha kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, slått i

bordet og pælmet styret. Det hadde Røkke gjort», sier Hagen.

– Det er vel ikke helt deg: Du har alltid tvilt deg frem til avgjørelser?

– Ja, jeg har alltid vært en tviler; ikke noe her i livet er svart hvitt. Men i sum har det jo gått bra, sier han og humrer.

I dag er Hagens familieformue i følge Kapital verdt 24 milliarder kroner – Røkkes 17,2 milliarder.

Feteste festen i rikmanns minne



Historien om de to er et eventyr; fiskeren og kjøpmannen som startet med to tomme hender og som er blitt så styrtrike at de kan bo i hus som kan huse et helt nabolag.

Og som kan feste.

I boken omtales en av de feteste festene i rikmanns minne. Som blant de 253 deltakerne vil bli husket for en spesiell gave.

Forfatterne tar med oss inn i bilen til Røkke, på vei opp til festen til «kjøpmannen oppe i åsen» som Røkke kaller Hagen.

Dyr gave



Vi skal så langt tilbake som til juni 1996 – men det er verdt det.

Fire måneder før har Røkke raidet Aker og er på alles lepper. Med seg i bilen har Røkke kjæresten Kristin Aanderud Larsen og forretningspartner og barndomsvenn Bjørn Rune Gjelsten, med sin kone Solveig.

Røkkes altmuligmann, Jon Inge Valand, var sjåfør og hadde fått ansvaret for å kjøpe gave fra Røkke og Gjelsten til Hagen. Han fikk et budsjett på 50.000 til 100.000 kroner.

Gjestene



Både Gjelsten og Røkke maste på Valand i bilen: «Hva kjøpte du, Jon Inge?»

Han nektet å svare:

– Dere får vente og se.

De var veldig sent ute, de andre gjestene satt allerede til bords.

Hagen holdt velkomsttale i hvit smokingjakke og blomsterkrans rundt hodet. Blant gjestene var Olav Thon, Trygve Hegnar, Carl Otto Løvenskiold, Ola Mæle, Hagens senere kone, Mille Marie Treschow, Ola Mæle, Gerhard Heiberg og Johan H. Andresen.

Nykokt hummer, krydderstekt piggvar, honningstekt andebryst og kake med is ble nydt med øreglede fra Sølvguttene, Kjell Bekkelund og Arja Saijonmaa.

Har vi gitt den der?



Da middagen var over stimlet folk seg rundt gavebordet.

Røkkes kjæreste og fru Gjelsten var nysgjerrige og fulgte strømmen.

«Forskrekkelsen ble stor da de oppdaget hva det var

som påkalte så mye oppmerksomhet. Enda mer sjokkert ble de da de

innså hvem som hadde gitt gaven.

Deretter nærmest småløp de to kvinnene ut i hagen til sine makkere,

som sto i munter passiar med Gerhard Heiberg. Fra det øyeblikket var

festen i praksis over for disse fire gjestene. De var blant de første som

forlot Holmenkollen denne kvelden».

– Å gid, hva er det der?



Men «skaden» var allerede skjedd, skriver de to forfatterne.

«Nå spredte ryktet seg lynraskt. Alle ville se gaven. Blant dem som helt klart fikk den med seg, var skuespillerdivaen Wenche Foss. Bursdagsbarnet selv var også til stede under oppdagelsen.

– Å gid, hva er det der? utbrøt Foss.

– Du ser vel hva det er, svarte Hagen tørt».

Midt på gavebordet tronet en erigert penis i bronse. Testiklene er spent fast til et par ski. Verket lød navnet «DYRET».

Dagen derpå sendte Røkke både blomster og en skriftlig beklagelse

til Hagen. Og Røkke ringte selv og tilbød å bytte den ut, men fikk klart svar:

«– Gitt er gitt, Kjell Inge!»

I dag ler Hagen av oppstyret.

Tok revansje



– Det viste seg jo at Kjell Inge ikke hadde valgt den ut. Jeg syntes det var smålig å okke seg over. Jeg likte den, sier Hagen.

Men Hagen tok revansje da Røkke ble 40 to år etter.

Gaven fra Stein Erik Hagen, Johan H. Andresen og kona Kristin

var et stort hundebur med gittervegger og klare sadomasochistiske

undertoner, fremkommer det i boken.

Fest til 1,2 millioner



Forøvrig skriver de at festen kostet 1,2 millioner kroner og at fyrverkeriet var så heftig at brannvesenet beslagla det som var igjen da de ankom, blant annet etter klager fra Furuset, på andre siden av byen.

I flere kapitler beskrives det strevsomme forholdet mellom Røkke og Hagen.

De blir fremstilt som erkefiender.

Røkke utfordret Hagen om makten over Orkla.

I 1999 sa Hagen dette om Røkke i Dagens Næringsliv:

«Han er en raider som tømmer selskapene. Jeg mener at landet ikke trenger slike mennesker».

Det likte Røkke dårlig og Hagen fikk kritikk.

– Tidvis heftig



Det vakte stor oppstandelse da en eierpost på ni prosent skiftet eier i Orkla, uten at man visste hvem som kjøpte. I boken bekrefter Akers informasjonsdirektør Atle Kigen at det var et Røkke-selskap som hadde brent av tre milliarder kroner.

Det var en langvarig maktkamp hvor Hagen vant og Røkke og Heyerdahl tapte. I boken anslås det at Røkke gikk på et sviende tap på 200 millioner kroner etter sitt Orkla-stunt.

– I striden om Orkla stod vi på hver side, og det var tidvis heftig, men det er tilbakelagt. Jeg kjenner meg ikke igjen når det gjelder beskrivelsen erkefiender, sier Hagen til VG.

De to sentrale motpolene



I de senere årene har Hagens familieselskap Canica hatt god kontroll over Orkla, hvor de er største eier, har fått plassert tidligere Canica-sjef Peter Ruzicka som Orkla-sjef og hvor Hagen er styreleder.

Men forfatterne trekker frem flere stridigheter, blant annet i Storebrand, hvor Hagen gikk kraftig ut mot Røkke – og i kampen om Steen & Strøm, som Hagen vant.

De beskriver hvordan Hagen med sin våpendrager, Storebrand-sjef Åge Korsvold og Røkke med Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl, var de to dominerende motpolene og leirene i norsk næringsliv over mange år.

Akers kommunikasjonsdirektør, Atle Kigen, sier at Røkke ikke har ønsket å bidra til boken og sier Røkke heller ikke ønsker å kommentere den overfor VG.

Boken tar også opp private sider. Hagen stod frem som homofil i fjor.

Mannlig kjæreste



I boken beskrives hans bifile periode, med koner og fire barn, og mannlige kjærester. I kapittelet «Lever et dobbeltliv» navngir de en:

«Hagen forteller at han har hatt et forhold til interiørdesigneren og

programlederen Halvor Bakke. Det var rundt starten av 2000-tallet, og

forholdet varte et års tid.

Men han vanket ikke så mye på utesteder for homofile, verken i Oslo

eller i utlandet. Det mest kjente og lengstlevende utestedet for homofile

i Oslo heter London.

– Jeg har vært på London, men det føltes mer som dødens venteværelse,

spør du meg, sier Hagen i dag.

Hagen foretrakk å møte homofile menn i litt mindre offentlige settinger,

helst i forbindelse med private tilstelninger i regi av ham selv

eller andre».

– Nære venner



– Halvor og jeg var nære venner og det er vi fortsatt. Han har vært gift med en annen mann i mange år og var på min 60-årsdag i sommer, sier Hagen.

– Jeg kan bekrefte at vi fortsatt har et godt vennskap. Utover det vil jeg ikke gi noen kommentar, sier Bakke.

I tiden som singel sier Hagen i boken at det var mange lykkejegere som

var ute etter å nyte godt av pengene hans:

– De årene var det flere damer som ville flytte inn på Voksenhus. Da brukte jeg faktisk homoargumentet for å slippe unna.

PS: VG har fått tilgang til kapitler i boken som omhandler forholdet mellom Stein Eirk Hagen og Kjell Inge Røkke.