Venstre-topp: Superklar for å ta Frps plass i regjeringen

Sentralstyremedlem Guri Melby mener Venstre må benytte anledningen til å gå i regjering dersom Fremskrittspartiet går ut.

Hun har støtte fra flere i partiet, blant andre fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

I tillegg er Venstre-leder Trine Skei Grande kjent med at Melby via VG forteller at Venstre er klar for regjering igjen.

Venstres regjeringskåthet er i ferd med å blomstre opp etter at halvparten av Fremskrittspartiets fylkesledere fredag sa til VG at Frp heller bør gå ut av regjering enn å inngå kompromisser med Venstre om de grønne avgiftene.

Landet rundt er Fremskrittspartiets fylkesledere i harnisk over at lille Venstre vil strekke Frp enda lenger mens regjeringspartiet vrir seg i smerte for å ha gått med på en femtiøring i økt dieselavgift.

– Jeg er ikke villig til å forhandle. Da går vi heller ut av regjering. Jeg synes Venstre har fått det de ba om. Avtalen vi inngikk med dem er oppfylt. Vi får bare respektere at vi er uenige, sier fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland Frp til VG.

Venstres drømmeregjering



Med bakgrunn i Frp-signalene mener Guri Melby det er en mulighet for at Venstre blir regjeringsparti før jul.

– Jeg ser at mange fylkesledere i Frp har fått nok. Dersom Siv Jensen og partiledelsen følger den oppfordringen, så er vi klare til å gå inn i regjeringen, sier Melby til VG.

Les også: Venstre-Trine forbannet: Erna og Siv har skuffet meg

Hun minner om at Venstre også tidligere har hatt som første ønske en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Nå er det momentum for å tenke seg denne konstellasjonen igjen, mener hun. Sjelden eller aldri har hun sett det som mer betydningsfullt å skape politiske resultater. Det skjer hver eneste dag som del av en regjering. Ikke så ofte utenfor, mener Melby.

– Regjeringen må bevege seg



– Mange, ikke minst i Fremskrittspartiet, mener Venstre er mer maktkåte og kravstore enn størrelsen tilsier?

– Ethvert parti har plikt til å kjempe for dem som har stemt på oss. Det vi kjemper for nå er å nå målet og oppfylle avtalen om et grønt skatteskifte og en ambisiøs nok klimapolitikk, svarer Melby.

– Bør Venstre bidra til å felle dagens regjering dersom den ikke beveger seg bort fra budsjettforslaget med et grønt skatteskifte og en begrenset økning i drivstoffavgiftene?

– Vi kan ikke stemme for det som ligger der nå. Så her er det regjeringen som må bevege seg for å skaffe flertall i Stortinget for statsbudsjettet. Hvis det ikke blir endringer så klarer jeg ikke å se at Venstre kan støtte regjeringens statsbudsjett, sier Melby.

– Vi er superklare



Hun er av mange regnet for å være en av Venstres kommende lederfigurer. Melby er nå første varamann til Stortinget i Oslo, og tidligere byråd i hovedstaden. Hun er også nestleder i partiets programkomité.

Hun får støtte fra fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre:

– Venstre er superklare til å gå inn i regjering hvis Frp vil ut. Jeg tror landet har godt av om Venstre får en hånd på rattet for å gjøre det enklere og billigere å være miljøvennlig, sier Lunde, som legger til at partiet har en rekke flinke folk både med- og uten regjeringserfaring.