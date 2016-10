Trine Skei Grande raser: – Dersom de ikke forhandler har de ikke flertall

Venstre-leder Trine Skei Grande kan nesten ikke tro det hun ser i statsbudsjettet fra Høyre og Frp.

Det grønne skiftet statsminister Erna Solberg lovet Skei Grande er redusert til et avsnitt i statsbudsjettet for neste år.

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, slår Venstre-lederen fast overfor VG, og minner om:

– I fjor skrev statsministeren selv et løfte til oss om at de skulle ha et grønt skifte. Og så legger de frem dette. Erna og Siv har skuffet meg, begge to. De har lovet meg noe de ikke klarte å holde. Jeg synes at når statsministeren selv har skrevet en merknad, som var en lovnad til oss i dette budsjettet, så kunne hun ha strukket seg betydelig lengre, sier Skei Grande.

Les også: Skattelettelser i statsbudsjettet

Fakta: Grønt skifte ** Regjeringen la torsdag fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. (Kilder: Finansdepartementet/Regjeringen/NTB)

Bil-lettelse på 900 millioner



Etter forhandlingene om statsbudsjettet i fjor lovet Høyre og Frp at de skulle legge frem et grønt skatteskifte som skulle gi «betydelige utslippskutt». Venstre-lederen var også tydelig på at årets budsjettforslag måtte være grønt om den sittende regjeringen fremdeles skulle være levedyktig.

Lurer du på hvordan skatten din blir? Skattebetalerforeningen svarer i nettmøte

Men i beregningene fra Klima- og miljødepartementet anslår altså regjeringen at de frem mot 2030 kun vil kutte 2,1 prosent av de nasjonale klimagassutslippene.

Les hele finanstalen her

Totalt foreslår regjeringen å øke avgiftene på klimagasser og bruk av drivstoff med 1,6 milliarder kroner. Samtidig foreslås lettelser og kompensasjoner på i alt 900 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet økt reisefradrag, lavere årsavgift på bil og reduserte bompenger.

Samtidig har regjeringen beregnet en økning på 7,7 og 7,4 prosent i utslippene fra transport og veitransport.

Blir du litt forvirret? Sjekk ut budsjettordboka

– Dypt skuffet



Trine Skei Grande er dypt skuffet over sine to samarbeidspartnere i regjeringen, Frp-leder Siv Jensen og Høyre-leder Erna Solberg.

– Vi skal kutte 40 prosent frem mot 2030. Det er 13 år til. 13 år! Det er ikke lenge til. Og det de to damene her foreslår er ikke i nærheten av å være nok, tordner Skei Grande.

Høyre/Frp-regjeringens forslag om å øke diesel- og bensinavgiftene med maksimalt 35 og 15 øre vil knapt ha effekt, ifølge Skei Grande.

– Det er bare å se på transportsektoren. Det er en eksplosiv vekst, sier hun.

Få siste nytt om statsbudsjettet: Se E24s direktestudio

Vil ikke svare på om hun vil felle regjeringen



Senere i høst skal hun sette seg ned med KrF-leder Knut Arild Hareide og forhandle om budsjettet med Høyre og Frp. De to regjeringspartiene har sagt at de ikke kan strekke seg lenger på det grønne skiftet.

– Jeg håper jo at de vil forhandle, også om dette. Hvis ikke, så har de ikke flertall for budsjettet sitt. Og da er det regjeringens problem.



– Du sier du er personlig skuffet over statsministeren?

– Ja, det var hun personlig som skrev merknaden hun nå ikke klarer å følge opp.

– Kan hun fortsette som statsminister da?

– Det gjenstår å se om dette er det hun er villig til å gi. Dersom de ikke har noe å gå på så må statsministeren si det fra Stortingets talerstol. Er hun villig til å forhandle så er vi med.

– Er du villig til å felle regjeringen på dette?

– Vi må ha et budsjett som kutter i klimagassutslipper vi. Oppgaven vår er ganske enkel.

Erna: – Vi har nådd en grense



Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun mener budsjettet er godt, også hva det grønne skiftet angår.

– Jeg tror viss man måler hva man gjør i dette budsjettet, så vil det være tidenes miljøbudsjett, men det er mulig noen har enda større ambisjoner.

– Liker du ikke å være statsminister?

– Jeg liker å være statsminister. Jeg respekterer at Venstre ønsker seg mer enn vi har foreslått, men dette er et grønt skatteskifte, som kommer til å bidra til mindre utslipp.

– Er du beredt til å forhandle?

– Jeg er beredt til å forhandle om budsjettet, men akkurat på dette området mener jeg vi har nådd en grense.

– Men Trine Skei Grande sier at da blir det ikke noen enighet?

– Vi skal foreta de diskusjonene mellom oss og partnere.

– Da er det jo forhandlinger da?

– Vi skal diskutere hele budsjettet?

– Også denne delen?

– Nå har jeg svart på det.

– Hvorfor vil du ikke svare ordentlig på det?

– Fordi vi forhandler med partene på Stortinget. Vi har laget en pakke som vi mener er en grense for hvor mye omstillinger vi kan pålegge folk på kort sikt. Summen av det vi gjør er ganske kraftig, sier Solberg, som legger til at man må sørge for at tempoet på skiftet ikke er større enn at folk kan være med på det.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han har merket seg Skei Grandes reaksjon etter budsjettfremleggingen. Han mener ikke at regjeringen har levert på avtalen med samarbeidspartiene.

– Venstres hyllest til Frp for to dager siden er tydeligvis snudd. Her snur det fra en dag til en annen, så det skal bli spennende å se innspurten.

NHO: Advarer mot høy oljepengebruk

Slik er forslaget



I statsbudsjettet skriver regjeringen dette om det grønne skatteskiftet:

«Regjeringen fremmer forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av Grønn skattekommisjon. Forslaget innebærer økte avgifter på utslipp av klimagasser og bruk av drivstoff på nærmere 1,6 mrd. kroner. De viktigste forslagene er å øke veibruksavgiften på drivstoff med 35 øre for autodiesel og 15 øre for bensin. Dette vil bidra til å jevne ut avgiftsforskjellen mellom autodiesel og bensin. I tillegg foreslår regjeringen å øke CO 2 -avgiften på mineralolje som ikke er ilagt veibruksavgift. Avgiftsøkningene motsvares av sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter og kompensasjoner på utgiftssiden av budsjettet. Bilister og transportører kompenseres gjennom redusert årsavgift, økt reisefradrag, økt avskrivningssats for vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv. samt gjennom reduserte bompengetakster utenom storbyområdene. Denne helhetlige avgifts- og skatteomleggingen bidrar til å forsterke klimaforliket og redusere klimagassutslippene. Avgiftsbelastningen flyttes fra eie til bruk av bil, noe som er et godt miljømessig grep for å bidra til reduserte utslipp fra bilparken. Med dette følger regjeringen opp anmodningsvedtaket om et grønt skatteskift fra stortingsbehandlingen av 2016-budsjettet.»