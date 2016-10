Test deg selv: Har du like god oversikt som Siv?

Hvor mye av Norges inntekter kommer egentlig fra olje? Bruker vi enda mer penger enn vi tjener? Her kan du prøve deg som finansminister!

I debatten om statsbudsjettet er det lett å drukne i detaljer. Sannheten er at det aller meste at statsbudsjettet er bundet opp i vedtak som er fattet for lenge siden, og at politikerne krangler om en ganske liten del.

Og dessuten: Mange av de viktigste forutsetningene for budsjettet er langt utenfor politikernes kontroll – oljeprisen, for eksempel.

Her kan du prøve selv hvordan det hadde gått hvis du plutselig hadde våknet opp som finansminister!

Overskudd

Statsbudsjettet for i år (det som ble lagt frem i fjor) går i minus. Det er første gang på mange år. Staten bruker altså mer enn den tjener – vel å merke når vi holder veksten i oljefondet utenfor.

Hvor stort tror du overskuddet eller underskuddet på statsbudsjettet blir i 2017?

Skyv håndtaket under grafen frem og tilbake, og trykk «gjett» når du er fornøyd!

Oljeinntekter

Hvor stor andel av statens inntekter tror du kommer fra olje? Sirkelen viser alle statens inntekter, og du skal anslå hvor stor del av sirkelen som er oljeinntekter.

Skyv håndtaket under kakediagrammet frem og tilbake, og trykk «gjett» når du er fornøyd!

Trygd

Hvor stor andel av statens utgifter tror du går til folketrygden?

Skyv håndtaket ... OK, du skjønner tegninga!

Arbeidsledighet

Her ser du utbetalingene av dagpenger til arbeidsledige de siste ti årene. Hvor mye tror du staten regner med å bruke på dette i 2017?

Asylsøkere og flyktninger



Strømmen av flyktninger i fjor høst gjorde at utgiftene til det som kalles «utlendingsområdet» skjøt i været i år. Hvor mye tror du regjeringen planlegger å bruke på dette feltet til neste år?

Formuesskatt

Den blåblå regjeringen har gjort seg både populær og upopulær ved å kutte i formuesskatten. I år gjør de det igjen. Hvor mye tror du staten regner med å hente inn i formuesskatt til neste år?





SJEFEN: Finansminister Siv Jensen la frem statsbudsjett for 2017 i dag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Tallene frem til 2015 er regnskapstall – altså «fasiten». Tallene for 2016 er fra revidert nasjonalbudsjett. Tallene for 2017 er fra statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Kilde: Finansdepartementet.

