Spillet som ødela budsjettforhandlingene

Det var ikke nivået på bensinavgiftene, men 900 millioner kroner i avgiftslettelser til bilistene som førte til totalt budsjetthavari.

Nå samler KrF og Venstre seg bak ett eneste hovedkrav til Høyre/Frp-regjeringen før de nye samtalene med Erna Solberg og Siv Jensen:

Disse lettelsene må fjernes for at det likevel skal bli et flertall for statsbudsjettet.

– Regjeringen vet utmerket godt hva som skal til, sier KrF-leder Knut Arild Hareide il VG.

Les også: Her er bilpakken - og regjeringens ultimatum

Ga opp bensin-kravet

Både Venstre og KrF bekrefter nå at partiene tidlig i forhandlingene ga opp å få hevet avgiftene på bensin og diesel fra 1.januar 2017, ut over regjeringens såkalte bil-ultimatum, som var 15 øre høyere veibruksavgift på bensin, og 35 øre økning på diesel.

Venstre ønsket opprinnelig en betydelig avgiftsøkning ut over dette, mens KrF foreslo et langt mer moderat påslag.

Ler også: Øker avgiftene mer enn de sier



– Det uakseptable i bilpakken er lettelsene som direkte ville subsidiere eierne av fossile biler, sier Hareide.

– Jeg kan bekrefte det Hareide sier. Avgiftene på bensin og diesel er ikke grunnen til at dette har havarert. Det er overkompensasjonen til bilistene, sier Venstre-nestleder Terje Breivik, Venstres budsjettforhandlngsleder, til VG onsdag ettermiddag,

Avtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF slår ettertrykkelig fast det motsatte: At utslippene skal ned.

Les også: Fryktet økte CO2-utslipp



– Bilpakken var i realiteten det motsatte av hva vi var enige om. Vi avtale et grønt skatteskifte høsten 2015. Disse lettelsene var ikke et grønt skatteskifte, men det motsatte, sier Breivik.

Venstre-Trine: Jeg er veldig lei meg



Avgiftslettelser



Den røde kluten i øynene på KrF og Venstre, og som har ført til at de to partiene brøt forhandlingene med regjeringspartiene, er disse lettelsene:

** Regjeringen krevde at Venstre og KrF støttet kuttet på 12 prosent på årsavgiftene.

** At de lempet på bompengene på veiprosjekter i distriktene.

** At de godtok økt pendlerfradrag, nesten like mye som regjeringen reduserte verdien av fradraget i fjor.

Dette var ufravikelige vilkår fra Frps side for å kunne godta at bensinavgiftene ble satt opp. Erna Solberg stilte seg bak dette ultimatumet. Dermed ble budsjettfloken ikke mulig å løse med samarbeidspartiene.

Ga Frp honnør



Statsminister Erna Solberg (H) gikk langt i å anerkjenne Frp for dette på sin pressekonferanse onsdag ettermiddag - om lag en time etter at Hareide gjorde det klart at KrF - i likhet med Venstre - ikke ville forhandle videre så lenge regjeringen ikke var villige til å røre bilpakken:

– Jeg vil gi Frp honnør på at de godtok å øke disse avgiftene, sa Solberg.

Denne pakken ga bilistene nær en milliard kroner i samlede lettelser.

Ifølge VGs opplysninger har regjeringen, bak lukkede dører, lagt fram tilbud til samarbeidspartiene om mer penger til jernbaneutbygging slik at 2016-nivået kunne opprettholdes.

Regjeringen har også vært villig til å øke satsingen på biodiesel over de nærmeste årene.

Ifølge Knut Arild Hareide var den såkalte bilpakken, som regjeringen til dags dato har nektet å forhandle om, mindre enn det siste tilbudet KrF og Venstre fikk fra regjeringssiden mens de fortsatt forhandlet om de grønne skiftet i sommer.