Slår alarm om dramatiske oljetall

Oljeinntektene har falt dramatisk. Samtidig bruker regjeringen stadig mer oljepenger: Erna har brukt flere milliarder på fire år enn det Jens gjorde på åtte.

Oljepengebruken Fondet Til Statsbud (Mrd. kr) Mrd. kr (% ) 2001 386 17 2002 619 33 (5,3) 2003 604 39 (6,5) 2004 847 44 (5,2) 2005 1 011 46 (4,6) 2006 1 390 43 (3,1) 2007 1 783 45 (2,5) 2008 2 018 55 (2,7) 2009 2 280 95 (4,2) 2010 2 642 102 (3,9) 2011 3 081 95 (3,1) 2012 3 308 110 (3,3) 2013 3 824 124 (3,2) 2014 5 032 147 (2,9) 2015 6 431 170 (2,6) 2016 7 461 206 (2,8) 2017 7 420 226 (3) TALLFORKLARING: Oversikten viser beholdningen av Statens Pensjonsfond utland (oljefondet) i milliarder kroner og strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd i løpende priser, den såkalte oljepengebruken. I parentes står det hvor mye oljepengebruken i prosent utgjør av fondskapitalen til oljefondet.

– Det er et dramatisk skifte, som Norge som samfunn er nødt til å forholde seg til. Med fallende oljeinntekter er alternativet reduksjon i velferdsnivået eller økt skatt: Det ligger an til å komme før mange har forventet, sier tidligere finansminister, nåværende sjef i Norsk Olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Her er det dramatiske skiftet han viser til:

2014: Oljepenger inn: 312 milliarder. Oljepenger ut: 147 milliarder.

2017: Oljepenger inn: 138 milliarder. Oljepenger ut: 226 milliarder.

– Det var greit å bruke 147 milliarder oljekroner i statsbudsjettet i 2014, så lenge inntektene fra Statens pensjonsfond utland bidra med 312 milliarder kroner, sier Schjøtt-Pedersen, og fortsetter:

– Nå er den dramatiske situasjonen at oljeinntektene har falt fra 324 milliarder til 138 milliarder kroner, samtidig som oljepengebruken er økt fra 147 til 226 milliarder kroner. Da er vi i en situasjonen hvor virkeligheten er snudd fullstendig på hodet.

SKEPTISK: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass, her under en tale i Stavanger tidligere i år. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Under statsminister Jens Stoltenbergs åtte år som statsminister, fra 2005 til 2013, smurte de rødgrønne statsbudsjettet med 714,2 milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg og hennes regjering har de siste fire årene, inkludert budsjettet for neste år, samlet brukt 748,3 milliarder kroner, inkludert rekordbeløpet på 225,6 milliarder kroner, som regjeringen foreslår å bruke i 2017.

Ikke uventet har han en medisin å skrive ut:

– Det er nødvendig at inntektene i fremtiden holdes oppe, ved at politikerne gir tilgang til flere arealer å lete etter olje og gass. Vi mener det vil være riktig å undersøke mulighetene og konsekvensene i Lofoten og Vesterålen, samtidig er det nødvendig at aktiviteten i Barentshavet utvides.

Sammenlikner Jensen og Halvorsen



Professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen sier Frps finansminister Siv Jensen gjør akkurat det SVs finansminister Kristin Halvorsen gjorde når økonomien går dårlig.

– Det er bortimot ingen forskjell på finansminister Jensen og finansminister Halvorsen. Jensen driver nå aktiv keynesiansk motkonjunkturpolitikk, hvor de bruker mer penger enn de tjener, for å komme gjennom krisen som fallet i oljeprisen har medført i Norge: De tar pengene fra oljefondet.

– Det er selvsagt farlig og ikke bærekraftig på sikt, men jeg regner jo med at pengebruken vil bli tatt ned når konjunkturene blir bedre, sier Aarebrot.

Den erfarne sjeføkonomen Knut Anton Mork er bekymret for hva pengene brukes til.

– Jeg er mer bekymret for hva staten bruker penger på, enn hvor de kommer fra. Jeg er bekymret over at vi bruker så mye penger på folk i arbeidsfør alder som går på trygd og til sykelønn. Og på landbruket.

Statssekretær Paal Andre Bjørnstad (Frp) i Finansdepartementet svarer på vegne av regjeringen og Siv Jensen.

– Det var Schjøtt-Pedersen som la frem handlingsregelen i 2001, som setter grense på at vi ikke skal bruke mer enn fire prosent av avkastningen fra oljefondet. Når vi bruker 2,8 prosent i år og tre prosent neste år i en nedgangsperiode, så er det godt innenfor hva som er forsvarlig.

– Og det er altså slik at vi demper budsjettimpulsen i år ned til 0,4 prosent, mot én prosent i fjor. Vi bevarer realverdien i fondet, slik at det kan komme fremtidige generasjoner til del.

Han legger til:

– Den mest ekspansive bruken av oljepenger var det de rødgrønne som stod for. De doble oljepengebruken fra 2008 til 2010.

– Risikerer vi økt skatt?

– Vi har et inndekningsbehov i 2060, men det er langt dit. Før det ønsker vi å bruke skattelette, fordi vi mener det bidrar til å skape flere arbeidsplasser og verdier, som gjør at vi kan bevare nivået på velferdsstaten og slippe skatteøkninger i fremtiden.