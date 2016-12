Sivs skjulte sjokkøkning: Bio-krav gir 67 øre høyere dieselpris

Budsjettforliket med bilist-partiet Frp ved rattet, vil føre til et prisbyks på diesel. En av hovedårsakene er økte krav til innblanding av biodrivstoff.

Beregninger fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP) viser at et krav om at 20 prosent av alt drivstoff skal være biodrivstoff, vil kunne medføre en kostprisøkning på 67 øre per liter diesel.

Økningen i drivstoffprisen vil komme i tillegg til de økte avgiftene på 35 øre (per liter diesel) og 15 øre (per liter bensin) som Frp-leder Siv Jensen og de andre budsjettkameratene ble enige om sist helg.

Bakgrunn: Dette betyr budsjettavtalen for lommeboken din

Firedobling av bio-andelen



Inkludert økningene i drivstoffavgiftene og momsøkning, vil prisøkningen ventelig utgjøre noe over en krone ekstra pr. liter diesel når innfasingen av biodiesel når kravet på 20 prosent i 2020.

– Med utgangspunkt i dagens nivå med 5,5 volumprosent biodrivstoff i drivstoffet vil et økt krav om 20 prosent i 2020 medføre en økt kostpris på drivstoffene på 67 øre per liter, sier generalsekretær Inger-Lise Melby Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt (NP) til VG.

Eksperter: Dyrt å få til satsing på biodrivstoff

NP representerer både omsettere og produsenter i drivstoffselskapene. Og Nøstvik er svært spørrende til om budsjettkameratenes krav til 20 prosent biodrivstoff i løpet av tre år, er oppnåelig.

– Kravet om 20 prosent i 2020 er veldig ambisiøst innenfor en så kort tidshorisont. Vi ønsker å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet, men er overrasket over et mye raskere tempo enn det regjeringen la opp til basert på faglig grunnlag, sier Nøstvik.

DRIVSTOFF-SJEF: Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt. Foto: Frode Hansen , VG

I de 67 ørene kostprisøkning i beregnet prisøkning er det ikke tatt hensyn til redusert Co₂-avgift og økt moms til staten. Ved å ta hensyn til redusert Co₂-avgift, men uten økt moms, blir kostprisøkningen 48 øre, eller en femtiøring pr. liter bensin eller diesel, ifølge NPs beregning.

Bilimportører: Sliter med nye biodrivstoff-krav

Ikke søvnløs minister

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tar regnestykket med knusende ro.

– Jeg har hørt om den beregningen, men den får meg ikke til å ligge søvnløs om natten. Jeg skulle gjerne sett om NP kunne spå oljeprisen i 2020 på samme måte som de gjør med biodrivstoff, sier Solvik-Olsen til VG.

Han mener regnestykket er høyst spekulativt og usikkert.

Les også: Ny TØI-rapport: Fossilbiler på veien lenge etter 2050

– Det går også an å kompensere for hvis ikke biodiesel blir billigere i løpet av fire år med utvikling. Vårt mål er ikke å øke avgiftene som følge av dette, sier statsråden og peker på at det har vært en rivende utvikling innen grønn teknologi.

SOVER GODT: Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Regnestykket tar for seg en statisk virkelighet der det ikke skjer teknologiutvikling på fire år. Det har jeg ingen tro på. Og skulle vi ta feil, går det alltid an å justere opp og ned på CO₂ avgiften når den tid kommer, sier Solvik-Olsen.

Fått med deg? Nå vil også håndverkere kjøre elbiler

– Utfordrende



Biodrivstoff og drivstoffpris Budsjettforliket hever omsetningskravet på biodrivstoff fra 5,5 prosent til 20 prosent.

Norsk Petroleumsinstitutts anslag på 67 øre i økt kostpris på bensin/diesel baserer seg på følgende forutsetninger:

Gjennomsnitt av internasjonale priser på bensin, diesel, etanol og Fame (biodiesel) for perioden 30. august til 28. november.

At innblanding av bio i bensin endres fra E5 til E10 (10 % etanol innblandet i bensin).

At alt biodrivstoff som blir solgt med omsetningskrav på 5,5 prosent oppfylles ved bruk av første generasjons biodrivstoff. Denne forenklingen baseres på tall fra 2015, som viser at over 90 prosent av omsatt biodrivstoff er av første generasjons biodrivstoff. (Det er ingen offentlige tall som viser hvordan sammensetninger er til nå i 2016)

At avansert biodrivstoff (dobbeltellende) er 40 prosent dyrere enn første generasjons biodrivstoff. Dette ut ifra tilbakemeldinger fra bransjen og markedet om at prisforskjellen varierer fra 30–50 prosent.

NPs beregninger er gjort med utgangspunkt budsjettforliket, om å øke omsetningskravet til 20 prosent hvorav 8 prosent skal være avansert biodrivstoff.

Ved dobbelttelling av avansert biodrivstoff betyr dette at reelt vil voluminnblanding bli 16 prosent, da 12 prosent kan komme fra første generasjons biodrivstoff og 4 prosent avansert bio som telles dobbelt.

Anslaget tar ikke hensyn til avgifter og selskapenes bruttoavanse. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt/Budsjettavtalen

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Cirkle K Norge, synes i likhet med Nøstvik at målet om 20 prosent biodrivstoff i 2020 – blir krevende. Hans selskap har hånd om rundt en tredjedel av bensinstasjon-markedet i Norge.

– Vi skal gjøre vårt beste for å etterkomme kravet om at 20 prosent av alt drivstoff skal være biodrivstoff i 2020. Men vi legger ikke skjul på at dette blir utfordrende, ikke minst med hensyn til tilgangen på biodrivstoff på verdensmarkedet, sier Hansen.

Hans selskap produserer i dag ikke eget biodrivstoff, men er avhengig av å kjøpe det inn.

Lest denne? Lover full gass med biodrivstoff

Også fagsjef Hallstein Havåg i Miljøstiftelsen Bellona har tidligere uttrykt bekymring om det er mulig å nå målet om 20 prosent dekningsgrad med bærekraftig biodrivstoff om tre år.

– Det er naivt å tro at man kan bygge opp en nasjonal industri for dette innen 2020, mener han.

Havåg oppfordrer politikerne til å komme med en klar definisjon på hva som er bærekraftig biodrivstoff.

Les også: Strengere krav til bruk av palmeolje i biodrivstoff

Økt kostnad for bilistene

Esso, som i likhet med Cirkle K, er en storaktør langs norske veier, legger ikke skjul på at bilistene må ta biodiesel-regningen.

– Det er for tidlig for oss å si noe om konsekvensene, men hvis det blir 67 øre, så vil det innebære en økt kostnad for forbrukerne, sier kommunikasjonsdirektør Tore Revå i Esso Norge AS.

Borregaard-konsernet i Østfold produserer i dag rundt 20 millioner liter såkalt annengenerasjons bioetanol årlig.

Husker du? – Håpet er ute for norsk biodiesel

Av dette volumet er kapasiteten ca. 7 millioner liter vannfri kvalitet som er egnet til lavinnblanding i bensin. Borregaard investerer nå 63 millioner kroner i en oppgradering av anlegget.

– Shell synes flertallsenigheten om 20 prosent biodrivstoff er spennende, fordi vi er storprodusent av biodrivstoff allerede. Det er en viktig satsing for oss, fordi biodrivstoff er en del av fremtiden, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i AS Norske Shell, Jan Soppeland.

Husker du? Spetalen:– Vi har bare sett første kapittel av oljebremsen