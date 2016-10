Siv Jensens miljø-søster: – Regjeringen har sendt sin avskjedssøknad

WWF-generalsekretær Nina Jensen mener forslaget til grønt skifte som regjeringen har presentert er pinlig.

Jensen, som er søsteren til finansministeren, er tydeig skuffet når VG møter henne og representanter for de andre miljøroganisasjonene i Stortingets vandrehall torsdag formiddag.

– Regjeringen har med dette avlyst det grønne skiftet og sendt sin avskjedsøknad til Trine Skei Grande. De har forventet tidenes klima- og miljøbudsjett, men dette innfrir overhodet ikke. Vi har ventet i fire år, men det kommer fortsatt ikke. Er vi opptatt av å få et grønt skifte så er det åpenbart noen andre som må sitte i regjeringen i tiden fremover, sier Nina Jensen til VG.

Trine Skei Grande varslet tidlig torsdag i VG at hun er personlig skuffet over budsjettet, og at det ikke holder.

– I fjor skrev statsministeren selv et løfte til oss om at de skulle ha et grønt skifte. Og så legger de frem dette. Erna og Siv har skuffet meg, begge to, sier hun.

Fakta: Grønt skifte ** Regjeringen la torsdag fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. (Kilder: Finansdepartementet/Regjeringen/NTB)

Etter forhandlingene om statsbudsjettet i fjor lovet Høyre og Frp at de skulle legge frem et grønt skatteskifte som skulle gi «betydelige utslippskutt».

Venstre-lederen var også tydelig på at årets budsjettforslag måtte være grønt om den sittende regjeringen fremdeles skulle være levedyktig.

Nina Jensen mener det ikke er i nærheten av holdbart at man legger opp til kutt i utslippene mpå litt i overkant av to prosent i 2030, samtidig som man har signert en avtale der man forplikter seg til 40 prosents utslippskutt innen 2030.

– Det blir ganske pinlig. Da har vi null troverdighet igjen internasjonalt og her hjemme, sier WWF-sjefen, som nå mener det er opp til regjeringens samarbeidsparti Venstre å sørge for at dette blir et reelt klima- og miljøbudsjett..

Miljøorganisasjonen Zero er heller ikke imponert:

– Poenget med et grønt skifte var at man skulle gjøre det mer attraktivt å velge miljøvennlige og fornybare løsninger og mindre attraktivt å velge fossile løsninger. 15 ører på bensinen er ikke akkurat det som flytter fjell i Norge. Etter fire år med denne regjeringen har utslippene gått opp. Jeg skjønner ikke at Venstre og KrF kan gå inn i en valgkamp uten at utslippene går ned, sier han til VG.

Finansministeren Siv Jensen sier til NTB hun respekterer at miljøbevegelsen har et ensidig fokus på klima- og miljø spørsmål, men etterlyser likevel forståelse for at regjeringen har flere hensyn å ta.

– Vi har sagt at det vi har lagt opp til i det grønne skiftet er så langt vi mener det er ansvarlig å gå i ett års budsjett. Vi skal ha med vanlige folk og næringsliv på denne ferden. Vi kan ikke gjøre mer enn man klarer å tilpasse seg for fra den ene dagen til den andre. Det må også miljøbevegelsen tenke på, når de ivrer etter å skjerpe avgiftene kraftig for vanlige folk som er avhengige av bilen i vårt langstrakte land.

Siv Jensen mener også at Norge har en høy CO2-avgift sammenlignet med de fleste andre land, og sier at dersom man skulle gjort en kraftig økning av denne kunne man sagt «takk og farvel» til store deler av landets næringsliv.

– Det ønsker ikke denne regjeringen å bidra til.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener det er for snevert å bare se på drivstoffavigiftene.

– Det er en veldig oppmerksomhet rundt drivstoffavgiftene, og det blir altfor snevert om vi skal se på potensialet for utslippskutt. Vi satser spesielt på forskning og utvikling av klimateknologi og klimatiltak i transportsektoren, sier han til VG.

– Men resultat av forskning tar tid?

– Ja, men effekten av økte drivstoffavgifter tar nok ennå lenger tid, svarer Helgesen.