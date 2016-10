Siv Jensen i finanstalen: – Trygge arbeidsplasser vår viktigste jobb

På forhånd avslørte hun at arbeidet med statsbudsjettet i år har vært mer krevende enn det pleier. I finanstalen handlet mye om arbeidsplasser og skattelettelser.

Det var da Jensen tidlig i dag morges ble møtt av pressen utenfor sitt hjem hun forklarte at det ikke hadde vært bare-bare å komme i land med forslaget til årets budsjett. Årsaken er ifølge Jensen «fordi vi er inne i en vanskeligere tid»

– Det er slik at når vi har strammere budsjett, må vi prioritere. I tillegg har vi klart å finne rom for viktige satsinger som handler om å skape trygge hverdagen for den enkelte, som trygger arbeidsplasser og trygger velferden, sa Jensen.

Jensen bekrefter i finanstalen til Stortinget at regjeringen legger opp til å bruke 225 milliarder oljekroner. Det innebærer et uttak på om lag 3 prosent av oljefondet. Handlingsregelen er styrende for oljepengebruken og tilsier at ikke mer enn 4 prosent av fondet skal brukes over statsbudsjettet.

Arbeidsplasser, arbeidsplasser og arbeidsplasser



Arbeidsplasser ser ut til å kunne bli et mantra for finansministeren gjennom dagen. Ordet ble hyppig brukt på morgenkvisten. Hun innledet også talen sin med å snakke om det samme.

– På vår vakt er vi blitt stilt overfor et av de største omslagene i norsk økonomi i nyere tid, sier Jensen, og viser til det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år.

– Det merkes, la hun til.

Finansministeren sier at regjeringen tar arbeidsledigheten på alvorlig.

– Trygge arbeidsplasser til enda flere er regjeringens viktigste jobb. Regjeringen vil bruke målrettede tiltak for å skape aktivitet og jobber i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet.

Toppen nådd



Jensen forklarer at selv om toppen av arbeidsledigheten trolig er nådd, så har ikke sysselsettingen holdt tritt med befolkningsveksten. Derfor ønsker regjeringen å hjelpe enda flere tilbake til arbeidslivet.

– Statsbudsjettet for 2017 svarer på de utfordringene Norge står overfor, sier Jensen.

Budsjettet inneholder en like stor tiltakspakke rettet mot Sør- og Vestlandet og berørte bransjer som i fjorårets budsjett, på til sammen 4 milliarder kroner.

Hun viser blant annet til at regjeringen vil fortsette innsatsen for å forsterke sosiale sikkerhetsnett, fortsette satsningen på samferdsel, som bygging av mer vei og bane, de vil legge til rette for satsing på forskning og de vil fortsette gjennomføringen av skattereformen, og reduserer skattene for å gjøre det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape nye jobber.

Skattelettelser



Siv Jensen var i finanstalen også opptatt av at Norge må gjennom en omstilling ettersom petroleumsvirksomheten ikke vil være den samme motoren for økonomien som før.

– Heltene i denne omstillingen er ikke oss politikere. Det er gründerne, nytenkerne, de som ser løsninger og muligheter, sa Jensen.

Regjeringen tar derfor til ordet for å senke selskapsskatten.

– Regjeringen forslår nye netto lettelser i skatter og avgifter på til sammen 2,8 milliarder kroner for 2017, og vi fortsetter innfasingen av skattereformen, forklarte Jensen.

Også formuesskatten blir senket. Regjeringen mener den hemmer privat, norsk eierskap. Regjeringen foreslår å innføre en verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler, og den tilhørende gjelden. Rabatten økes til 20 prosent i 2018, i tråd med skatteforliket, forklarte Siv Jensen i finanstalen.

– Vi har allerede redusert den skattemessige favoriseringen av sekundærboliger og næringseiendom. Fra 2017 foreslår regjeringen at den tilhørende gjelden får samme verdsetting som disse formuesobjektene, altså 80 prosent.

– Med endringene kan mer av den private sparingen gå til investeringer i næringsvirksomhet, mener finansministeren.

Finansskatt



Det er likevel ikke bare selskapene og de med formuer som skal få mindre skatt, ifølge henne. Regjeringen vil også redusere marginalskattesatsene.

– Da blir det mer attraktivt å jobbe litt ekstra. Med regjeringens skattelettelser vil en vanlig familie med to inntekter og gjeld på egen bolig betale over 8 000 kroner mindre i skatt enn da vi tok over, sier Jensen.

Men det er ikke bare skattelettelser som kommer i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen foreslår også at det innføres en finansskatt på lønn og overskudd. Hensikten med denne er å korrigere for manglende merverdiavgift på finansielle tjenester.

– Regjeringen har gitt betydelige lettelser i selskapsskatten som også har kommet finansnæringen til gode. I tillegg vil verdien av merverdiavgiftsunntaket næringen har i dag, fortsatt være betydelig større enn finansskatten.

Siv Jensen forklarte også at regjeringen legger opp til at miljøbegrunnede avgifter økes med nærmere 1,6 milliarder kroner.

– De som forurenser mye, må betale litt mer, ifølge finansministeren.

Frp og Høyre skal etter fremleggelsen forhandle med samarbeidspartiene Venstre og KrF for å få flertall for budsjettet. Dette skal så vedtas i Stortinget. Venstre har allerede gitt uttrykk for skuffelse over budsjettet.