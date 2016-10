NHO advarer mot høy oljepengebruk: – Ikke bærekraftig

NHO advarer mot at oljepengebruken i regjeringens budsjettforslag bidrar til økt oljeavhengighet.

Torsdag legger regjeringen frem sitt siste statsbudsjett for perioden. Siv Jensen henter 225,6 milliarder fra Oljefondet for å få statsbudsjettet til å gå opp i 2017. Det betyr at 17,2 prosent av budsjettets utgifter på hele 1.301 milliarder skal dekkes av oljepenger.

– Ikke bærekraft



Det bekymrer NHO.

– Regjeringen demper veksten i oljepengebruken noe, men sett i forhold til veksten i fastlandsøkonomien øker oljepengebruken fortsatt. Det betyr at oljeavhengigheten i økonomien øker: Dette er ikke bærekraftig på sikt. Allerede i 2018-budsjettet bør veksten reduseres ytterligere, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

– Rammer bedriftene



Blant de første reaksjonene på budsjettet var en svært skuffet Venstre-leder som mener regjeringen ikke leverer på det grønne skiftet. Heller ikke Oppegaard er fornøyd på dette punktet:

– De økte drivstoffavgiftene rammer våre medlemsbedrifter uten å gi de store effektene på klimagassutslippene. Vi er glad for at regjeringen har en positiv holdning til næringslivets forslag om et CO2-fond, som skal fremme overgangen til en mer klimavennlig transport. Dersom de følger opp en slik løsning, vil det garantert gi lavere utslipp.

Vil ha tempo i skattereformen



Oppegaard er glad for at regjeringen leverer på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting, men etterlyser høyere tempo på innføringen av skattereformen:

– De går i riktig retning, men vi skulle gjerne sett at de gjorde mer nå, for å stimulere til fortsatt omstilling og ny vekst. Det er viktig at offentlig etterspørsel ikke fortrenger omstilling i privat sektor og at rentenivå og kronekurs ikke settes over styr, når pilene nå ser ut til å snu i positiv retning, mener han.

Fornøyd med tiltak



NHO-direktøren er fornøyd med tiltakene mot ledigheten.

– Selv om våre medlemmer melder om bedre tider, er det fortsatt vanskelig i noen regioner. Tiltakene i budsjettet rettet mot Sør- og Vestlandet vil bidra til at flere kommer i arbeid. Vi har vært opptatt av å styrke arbeidslinjen. Dette budsjettet bidrar til det, blant annet med å utvide ordningen med lønnstilskudd, satsing på unge ledige og få flyktninger raskere i jobb.

– Forskning og innovasjon er viktig for å skape nytt næringsliv. Her opplever vi at regjeringen følger opp en god satsing gjennom hele perioden, blant annet styrking av næringsrettet forskning, samt industrielle innovasjonssentre.

– Innenfor det rimelige



Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities sier han forstår bekymringen til NHO, men at oljepengebruken er innenfor det økonomien tåler.

– Ledigheten ville vært vesentlig høyere hvis ikke politikerne hadde brukt såpass mye oljepenger. Jeg vil si at oljepengebruken er innenfor det rimelige, sier Andreassen.

– Når økonomien er svak, er det fornuftig med en oljepengebruk på rundt tre prosent. Når økonomien bedres, er det naturlig at den reduseres og kommer ned mot to prosent i gode tider.