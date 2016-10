Nå er du god for 1,4 millioner kroner

Oljeformuen vårt vokser jevnt og trutt, men har laveste vekst siden 2011. Nå er din og budsjettgutten Thomas' andel av oljeformuen 1,4 millioner kroner.

VG måler utviklingen i vår felles oljeformue gjennom budsjettgutten Thomas Kragerud (16). Vi har fulgt ham hvert eneste år siden han ble født 4. oktober 2000. Da var hver nordmanns andel av oljefondet på 88 466 kroner.

Nå er Thomas' og din andel av vår fellesoljeformue kommet opp i 7 420 milliarder kroner.

Det betyr at oljeformuen stiger, selv om oljeprisen er relativt lav og leveransene fra norsk olje og gass avtar:

I 2015 var oljeformuen 7 025 milliarder kroner. Det betyr en vekst på 395 milliarder kroner.

Fordeler vi de 7 420 milliardene på 5 271 000 innbyggere som Statistisk sentralbyrå anslår at vi vil være når rakettene går til værs om knappe tre måneder, gir det hver nordmann 1 407 700 kroner.

Blink



I fjor vokste oljefondet voldsomt: 1 480 milliarder kroner. Det gjorde at Finansdepartementet bommet med over 1000 milliarder kroner i sine vurderinger, heldigvis i riktig retning.

I år traff de blink: Departementet anslo i fjorårets budsjett at oljeformuen ved utgangen av 2016 ville være 7 449 milliarder kroner.

I Statsbudsjett-forslaget som finansminister Siv Jensen la frem torsdag, opererer de med en samlet oljeformue på 7 420 milliarder kroner: «Bare» 29 milliarder kroner feil, dog i negativ retning.

Lavere vekst



Samlet betyr det en vekst pr. nordmann med vel 63 000 kroner.

Det er den laveste veksten siden 2011. De fire siste årene har veksten ligget mellom 125 000 og 271 000 kroner.

I statsbudsjettet i år økte oljepengebruken med 194 milliarder kroner (2,8 prosent) og finansminister Jensen la på ti milliarder kroner i revidert budsjett i vår.

Nå økes oljepengebruken til 225,6 milliarder kroner (3 prosent), som er rekordhøyt, men fortsatt godt under handlingsregelen på fire prosent.

– Bra, sier Thomas



– Jeg har merket meg at politikerne for første gang har brukt mer penger enn det som kom inn i fondet, for å motvirke konsekvensene at oljekrisen, sier Thomas Kragerud, som i høst begynte i 1. klasse i videregående skole.

– Og det vil du på det sterkeste advare mot; på vegne av den oppvoksende slekt?

– Nei, jeg tror det er bra, jeg, at de bruker penger på omstilling, slik at det legges et trygt grunnlag for at samfunnet vårt lever godt videre. Det er også de kommende generasjoner tjent med.

59,6 prosent i aksjer



Sammensetningen av Statens pensjonsfond utland er fordelt slik: 59,6 prosent er plassert i aksjer over hele verden, ikke en eneste i Norge.

37,4 prosent er plassert i obligasjoner, mens 3,1 prosent er plassert i bygninger og eiendom.

Statsbudsjettets utgifter er samlet 1 301 milliarder kroner, hvor inntektene fra petroleumsvirksomheten er 138,3 milliarder kroner.

For å smøre statsbudsjettet overføres 225,6 milliarder kroner fra oljefondet.