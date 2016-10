KrF skuffet: – Svekket satsing på lærere

Støttepartiet KrF er veldig skuffet over at regjeringen svekker satsingen på økt lærertetthet sammenlignet med i år.

Dermed blir den varslede vektleggingen av tidlig innsats i skolen på langt nær så tung som regjeringen har forsøkt å gi inntrykk av, mener utdanningstalsmann Anders Tyvand i Kristelig Folkeparti.

– Realnedgang i tidlig innsats



– I realiteten styrker ikke regjeringen den tidlige innsatsen i skolen. I rene tall så utgjør videreføringen av satsingen på flere lærere 320 millioner kroner for hele 2017, noe som tilsvarer halvårseffekten i år, sier Tyvand til VG.

LETER: Stortingsrepresentant Anders Tyvand og partifelle Olaug Bollestad finner ikke den satsingen på tidlig innsats og flere lærere som de selv går inn for - i statsbudsjettet. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

I budsjettforslaget til Kunnskapsdepartementet foreslås det også en økning på 150 millioner som skal komme elever som sliter - til gode.

Men dette vil bli drysset over landets hundrevis av kommuner som frie inntekter.

Og da blir det erfaringsmessig lite igjen på hver enkelt kommune, og enda mindre på hver enklelt elev.



Det betyr i praksis at det slett ikke er sikkert at de elevene som trenger det, vil merke noe til disse pengene, ifølge KrFs Anders Tyvand.

Kan disponeres fritt



– Vi har ingen garanti for at kommunene vil bruke disse frie midlene slik at de kommer elevene som sliter - til gode, advarer Tyvand.

I kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) budsjettforslag skriver departementet at det vil sende ut et nytt lovforslag om tidlig innsats og blant annet tidsbegrenset intensivopplæring. Men at dette tidligst kan inføres i skoleåret 2018/2019.

Departementet bevilger 150 millioner kroner til kommunene i 2017 for å forberede dem på denne opplæringen, men altså som frie inntekter.

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

– Hvis vi ikke viderefører KrFs satsing på flere lærere for de yngste elevene, blir det i realiteten et kutt i tidlig innsats i skolen med dette budsjettet, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Olav Syversen.

Rom for mer i forhandlinger



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), mener Syversen og Tyvand bekymrer seg unødvendig.

– 320 millioner kroner til flere lærere er en oppfølging av det KrF har forhandlet seg frem til. Hvis KrF ønsker enda mer til formålet, er det noe det pleier å være åpning for i de forestående forhandlingene med regjeringen, sier Isaksen til VG.

Han minner om at pengene er øremerket til lærere fra 1. til 4.trinn, og helt i tråd med den avtalen KrF tidligere år fikk i stand med regjeringen.