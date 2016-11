KrF bryter budsjettforhandlingene

KrF vil ikke fortsette budsjettforhandlingene med regjeringspartiene nå. Partileder Knut Arild Hareide ber samtidig regjeringen komme med nye forslag til en løsning.

– Det er ikke tvil om at regjeringen har kommet KrF og Venstre i møte gjennom disse forhandlingene på flere områder, sier KrF-leder Knut Arild Hareide etter et ekstraordinært møte i partiets stortingsgruppe onsdag.

– Hovedbildet er likevel at vi fortsatt står for langt fra hverandre på viktige saker for KrF. Det gjelder barna, det gjelder distrikt, og ikke minst gjelder det grønne skiftet og klima, sier Hareide.

Hareide mener Høyre/Frp-regjeringens ultimatum på bilpakken er hovedgrunnen til bruddet.

Han sier det er uklokt av en regjering – og særlig en mindretallsregjering – å stille ultimative krav før en forhandling.

– De kan ikke opptre på den måten, sier Hareide.

VIL IKKE FORTSETTE: KrF-leder Knut Arild Hareide under redegjørelsen etter møtet i stortingsgruppen.

Ønsker fortsatt firepartiløsning

Det var etter at Venstre valgte å bryte ut av budsjettforhandlingene tirsdag, at KrF kalte inn til det ekstraordinære møtet for å avgjøre partiets vei videre.

Ved 10-tiden i dag samlet KrFs stortingsgruppe seg, men rundt klokken 13 kunngjorde Hareide at hans parti ikke ser noen mulighet for å finne en løsning med regjeringspartiene.

– Vi ser ikke en mulighet for en løsning med de siste skissene vi har fått. Vi ønsker fortsatt en firepartiløsning, men KrF ser ikke nå en mulighet for å gå videre, sier han.

– Jeg har bedt regjeringen tenke seg om en gang til. Hvis regjeringen kommer på andre tanker, står KrFs dør åpen 24 timer i døgnet frem til mandag.

Da avholdes finansdebatten i Stortinget.

Roser Erna



Venstre og KrF har lenge vært kritiske til regjeringens forslag til et grønt skatteskifte, kalt bilpakken.

Forslaget innebærer at det blir dyrere å fylle tanken, mens det samtidig gjøres tiltak som gjøre det billigere å være bilist. Særlig Venstre mener bilister blir kompensert for sterkt.

Men allerede før bilpakken ble lagt frem i forslaget til statsbudsjett for 2017, kom statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen med et ultimatum som har ridd forhandlingene som en mare siden starten.

– Vi har tenkt å forhandle om en masse andre ting. Men når det gjelder bensin- og dieselavgift, så mener vi at vi har nådd en grense, sa statsministeren til VG.

På spørsmål om finansminister og Frp-leder Siv Jensens rolle i forhandlingene, svarer Hareide:

– Det hviler et stort ansvar på Siv Jensen og Frp for det ultimatumet. Jeg kan bare tenke meg hvordan Carl I. Hagen ville opptrådt dersom Bondevik 2-regjeringen hadde stilt ultimatum. Det hadde blitt et sirkus uten like, sier Hareide.

Han roser derimot statsminister Erna Solberg (H) for å være «konstruktiv i alle møter».

TAUS ERNA: Statsminister Erna Solberg var taus og nektet å svare om krisen på vei ut fra Høyres gruppemøte onsdag.

Solberg: Mener vi har strukket oss langt



Mens Hareide satt i møte med sine egne, satt også statsminister Erna Solberg (H) i et eget krisemøte med sitt parti. På vei av møtet ville hun ikke uttale seg om krisen.

Da hun kommenterte budsjettprosessen i statsministerboligen tirsdag ettermiddag sa hun imidlertid at hun mener regjeringen har strukket seg langt.



– Vi mener at vi har strukket oss lang for å møte kravene som Venstre og KrF har kommet med, men KrF og Venstre mener at det ikke er nok, sier Solberg, som legger til at hun fortsatt mener det er mulig å finne en budsjettløsning som kan gi lavere klimautslipp.

Siden søndag har ikke Solberg deltatt i det offentlige ordskiftet om prosessen som kan føre til at hennes regjering ikke får flertall for statsbudsjettet, og som kan utløse regjeringskrise.

Skei Grande: Erna har blitt presset til et ultimatum



Venstre-leder Trine Skei Grande er fornøyd med at KrF også valgte å bryte ut av budsjettforhandlingene, som har pågått i flere uker og var kommet langt på overtid.

– Jeg er kjempeglad for at de står sammen med oss, både i klimakampen og i kampen for å presse politikken mer mot sentrum. Det er sånn vi klarer å bruke makten vår. Så det er jeg veldig glad for, sier Skei Grande til VG.

– Hva tenker du om at Hareide legger skylden på Frp og Siv Jensen for situasjonen som har oppstått?

– Det er følelsen vi har inni rommet også. Det er her problemet har vært hele veien, og Erna har blitt presset til et ultimatum som har stilt regjeringen i en håpløs situasjon.



– Det er ganske alvorlig kritikk av to partiet som sitter i regjering?

– Ja, men den føles veldig rett akkurat nå, sier Skei Grande.

Får støtte fra MDG



Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener KrFs valg er riktig.

– Dette er et prinsippfast og riktig valg av KrF. De har latt Venstre ta mye av støyten i arbeidet med å holde Regjeringen til sine miljøløfter. Nå viser de heldigvis at de står på sine løfter til velgerne, sier Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant, sier Hansson.