Klima-forskerens regnestykke: Avgiftsendringene gir null utslippskutt

Det «betydelige» utslippskuttet til regjeringen er egentlig ikke noe kutt i det hele tatt, mener Transportøkonomisk institutt.

VG har bedt Cicero Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk Institutt (TØI) om å vurdere effekten av Høyre/Frp-regjeringens forslag til et grønt skatteskifte – som skal kutte i klimagassutslippene.

FORSKER: Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Ikke i nærheten



Finansminister Siv Jensen (Frp) hevder hennes forslag vil kutte klimautslippene med 200.000 tonn Co₂.

– Forslagene til økninger og lettelser i bilavgiftene er slik at de nok nuller ut hverandre. Reduserte bompengesatser og årsavgift gjør det litt mindre gunstig å velge elbil. Mens økte drivstoffavgifter gir en ørliten nedgang i bilbruken, sier forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt.

– Er det betydelige kutt?

– Nei, det er veldig lite. Det er så lite at ingen vil merke det. Prisøkningen er heller ikke større enn inflasjonen, så det er egentlig ingen økning i avgiftene i det hele tatt. Det økte omsetningskravet for biodrivstoff, fra 5,5 til 7 prosent, er viktigere, sier Fridstrøm.

Hos Cicero Senter for klimaforskning har researcher Borgar Aamaas også regnet på Jensen forslag. Ifølge ham er kuttet på rundt 140.000 tonn Co₂.

– Forslagene har liten effekt. Og selv om noen av tallene kan være litt usikre, så ender vi uansett opp med små utslippskutt nesten uten betydning, sier Aamaas til VG.

Siv: Bil-lettelser gir ingen utslipp



Hos Cicero har de, i motsetning til finansministeren, også forsøkt å beregne effekten av lettelsene i bilavgiftene.

– Vi anslår at lettelsene i bompengene og årsavgiften vil gi et økt utslipp på henholdsvis 10.000 og 60.000 tonn Co₂, sier Aamaas.

Siv Jensen mener derimot at forskerne tar feil. Ifølge Jensen vil nemlig lettelsene i bilavgiftene ikke gi ett eneste ekstra klimagassutslipp.

– Det å eie en bil øker ingen utslipp. Det å gjøre lettelser i årsavgiften fører ikke til økte utslipp. Det å reise mer med tog øker ingen utslipp. Det at folk som i dag allerede bruker bil for å passere en bom betaler litt mindre for å passere den bommen, øker ingen utslipp. Det å kompensere i et land med spredt bosetting hvor folk er avhengig av bilen, det kommer vi til å være i Norge i all overskuelig fremtid.

I tillegg mener Jensen at når hun skal beregne hvor mye utslippene kuttes, så handler «det grønne skiftet» kun om effekten av de økte avgiftene.

– Det som defineres som det grønne skiftet er denne avgiftsomleggingen, som Venstre ikke mener er god nok. I tillegg har vi foreslått en rekke andre tiltak som over tid vil gi utslippsreduksjoner, sier Jensen.