Kilder til VG om budsjettfloken: Ny strid om bilpakken

Venstre forsøker å kjempe på plass en flat CO₂-avgift, samtidig som partiet forlanger økninger i dieselavgiften utover regjeringens forslag, opplyser kilder til VG.

Dette er nå de mest krevende sakene for forhandlingene om neste års statsbudsjett, bekrefter flere sentrale kilder til VG.

Etter et reelt forhandlingsmøte med de fire partilederne til stede tirsdag morgen, fulgte de finanspolitiske talspersonene i Høyre, Frp, KrF og Venstre opp med et arbeidsmøte tirsdag ettermiddag.

Også Dagsavisen har tirsdag omtalt at CO₂-avgiften er krevende.

Les også: Hareide kan godta regjeringens forslag til drivstoffavgifter

Budsjett-ordbok Flat avgift – at avgiften skal være lik per tonn CO₂, uansett hva den betales for.

– at avgiften skal være lik per tonn CO₂, uansett hva den betales for. Veibruksavgift - den delen av drivstoffavgiften som betales kun for at staten skal ha inntekter, en såkalt fiskalavgift.

- den delen av drivstoffavgiften som betales kun for at staten skal ha inntekter, en såkalt fiskalavgift. Sektorfordelt avgift – istedenfor i dag, hvor CO₂-avgiften varierer i pris per tonn avhengig av hva den betales for.

Slår inn i bilpakken



Venstre-leder Trine Skei Grande har lagt på bordet følgende krav, som begge slår inn i regjeringens bilpakke og som derfor gjør at forhandlingene fortsatt er svært krevende:

• En flat CO₂-avgift, istedenfor dagens sektorfordelte avgift.

• At økningen i avgiftene for diesel totalt sett må bli høyere enn 35 øre per liter, inkludert både veibruksavgiften og CO₂-avgiften.

Les også: Venstre-Trine optimist tirsdag morgen

Men Frps fremste forhandler, partileder og finansminister Siv Jensen, gjør det også tirsdag kveld klart at Frp står bom fast på bilpakken.

– Bilpakken ligger fast. At bilpakken ligger fast er offentlig kjent budskap fra meg, skriver Siv Jensen i en tekstmelding til VG.

Fylkeslederne i Venstre nekter å vike: – Klima er viktigere enn regjeringssamarbeidet

UROKKELIG: Frp-leder og finansminister Siv Jensen på vei til et av de siste dagenes mange kveldsmøter om statsbudsjettet – tett fulgt av pressen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Samtidig forsøker Venstre å få budsjettkameratene til å tenke nytt om CO₂-avgift.

I dag er CO₂-avgiften på 419 kroner per tonn CO₂/0,97 kroner per liter for bensin og 421 kroner per tonn CO₂/1,12 kroner per liter for diesel.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. Kilde: Finansdepartementet

I regjeringens budsjettforslag er prisen per tonn CO₂ foreslått til 428 kroner, mens Venstre i sitt alternative budsjett foreslår 500 kroner per tonn.

Les også: KrF-fylkesledere kritiske til regjeringens metoder

På glid om Co₂-avgiften



VGs kilder opplyser at regjeringspartiene har sagt seg villige til en ytterligere økning av CO₂-avgiften, men at den «ligger nærmere 428 enn 500 kroner per tonn».

Samtidig ønsker Venstre også at regjeringen skal forplikte seg til en opptrappingsplan for CO₂-avgiften.

Det potensielle problemet med den flate CO₂-avgiften er at den vil slå direkte inn og øke pumpeprisen, med mindre veibruksavgiften på bensin og diesel reduseres tilsvarende økningen i CO₂-avgiften.

Dette er et av punktene det nå er dragkamp inne i forhandlingsrommet, opplyser VGs kilder.

I regjeringens forslag for å gjøre bensin og diesel dyrere, den såkalte bilpakken, har Høyre og Frp foreslått å øke veibruksavgiften for bensin og diesel med 15 og 35 øre.

Venstres forsøk på å øke dieselavgiften ytterligere, blir sett på som så smertefullt for Frp, at det neppe er realistisk å få til, ifølge kilder i regjeringspartiet.

– Et slikt forslag vil være i strid med «pakken», kommenterer en kilde i et av regjeringspartiene som i likhet med Siv Jensen gir inntrykk av at bilpakken er urokkelig.

KrF kan akseptere drivstoffavgiftene



Den holdningen har ikke KrFs partileder Knut Arild Hareide.

– Bilpakken er ikke låst. Men KrF har ikke stilt ultimatum rundt bilpakken. KrF kan akseptere at drivstoffavgiftene står på regjeringens nivå. Det problematiske er overkompensasjonen til fossile biler. Det er ikke bærekraft for et grønt skifte på sikt, sa Hareide til VG tirsdag.

STELLER SEG: KrF-leder Knut Arild Hareide sjekker slips og frisyre i speilet på kontoret etter en løpetur tirsdag morgen. Foto: Helge Mikalsen, , VG

Da var KrF-lederen kommet tilbake fra forhandlingsmøtet på Statsministerens kontor sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande.

Der fikk de beskjed om at Høyre og Frp kunne akseptere en rekke av forslagene som Venstre og KrF har lagt på bordet siden lørdag.

Forslagene fra de to sentrumspartiene er ment som et alternativ til å åpne regjeringens betente bilpakke.