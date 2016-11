Ingen løsning i krisemøtet hos Erna i kveld

Krisemøtet i statsministerboligen er over, og budsjettkampen fortsetter i morgen. Kilder opplyser til VG at regjeringspartiene fortsatt ikke lot seg rikke på den kontroversielle bilpakken.

Både Venstre og KrF åpnet tidligere i dag for at forhandlingene kan ende i regjeringskrise.

- Vi skal fortsette i morgen, sier Hareide på vei ut av statsministerboligen i kveld.

Han sier møtet har vært krevende, men har fortsatt tro på en løsning.

- Bevegelse har det selvfølgelig vært, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG når hun kommer ut av krisemøtet.

- Vi kommer til å forhandle videre, vi har hatt et konstruktivt møte, og jeg tror de har mye å tenke på som de kan jobbe videre med, sier Venstre-lederen.

- Er håpet styrket etter dette møtet?

- Så lenge vi forhandler, er det håp, sier Skei Grande til VG.

Det er harde fronter i budsjettforhandlingene mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene Høyre og Frp. Statsminister Erna Solberg (H) hadde invitert til krisemøte i statsministerboligen i Parkveien klokken 19.30 i kveld for å løse opp i flokene. Men de fant ingen løsning i kveld.



- Et skjebnemøte



I tillegg til Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande, var også finansminister Siv Jensen (Frp) til stede. Det samme var de parlamentariske lederne i Høyre og Frp og forhandlingslederne i alle de fire partiene.

– Møtet i kveld er et skjebnemøte. Jeg tror og håper vi får avgjort hvordan dette skal løses i kveld, sa Hareide på vei inn i møtet.

– Alle som har sett hva som har utspilt seg, ser at det er veldig krevende å få til en enighet, men vi jobber ikke med en plan B. Vi har kun én plan, og det er å få en enighet mellom de fire partiene.

Hareide sa kveldens krisemøte kan være helt avgjørende for å få til en budsjettløsning:

– Det er ikke uten grunn at statsminister og finansminister blir med på møtet i dag. Når vi samles hele forhandlingsdelegasjonen og de to partilederne i tillegg, er det fordi vi ønsker å få til en enighet, sa Hareide før møtet.

På kollisjonskurs om bilavgifter



Det er særlig den såkalte bilpakken til regjeringen som skaper problemer for

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

forhandlerne. Trine Skei Grande har vært krystallklar på at Venstre ikke kan støtte et budsjett uten at det gjøres endringer i bilpakken.

Frp på sin side krever at Venstre og KrF må gå med på at en økning i bensin- og dieselavgiften skal gjennomføres med den tilhørende kompensasjonen i reduserte bompenger, økt pendlerfradrag og lavere årsavgift på til sammen rundt 950 millioner kroner.

Grande: – Håper regjeringen har noe å komme med



– Det regjeringspartiene også må stå fast på, er det de lovte i forrige års budsjett, nemlig at vi skulle ha store reduksjoner i klimagassutslippene. Da må vi sørge for at vi har tiltak som faktisk gjør det, sa Skei Grande da hun ankom statsministerboligen.

– Kan det bli brudd i forhandlingene i kveld?

– Jeg håper jo at regjeringen har noe å komme med. En mindretallsregjering kan ikke komme med et ultimatum og ingen andre forslag med de lovnadene de ga oss i det forrige budsjettet, svarer venstrelederen.

Vil ikke felle regjeringen



Hun tror ikke det er mulig å kutte klimagassutslippene så mye som Venstre krever hvis regjeringspartiene insisterer på å la hele bilpakken bli stående.

– Det er en avgjørende kveld. Jeg håper jo at statsministeren har noen gode ideer til hvordan vi skal komme i mål med det vi ble lovet i fjor. Vi ber om ingenting annet enn det vi ble lovet i forrige års budsjett, sier Skei Grande.

– Kan dette føre til regjeringens avgang?

– Jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til at vi skal få til en avtale som er bra for klimaet og bra for samarbeidsklimaet, fastslår Venstres leder..

Haiket med Høyre-SUV



Grønne Trine fikk skyss av Solbergs statssekretær, Julie Brodtkorb (H), til statsministerboligen. Hun kjører en Audi SUV.

– Det er fordi hun kjørte forbi Stortinget og da haiket vi med henne opp. Vi frakter flest mulig per utslipp, sa Skei Grande.



KrF vil ha med Venstre



Statsministeren selv måtte ifølge Aftenposten avlyse en gallamiddag i hjembyen Bergen for å ta seg av budsjettkrisen. Hun skulle egentlig tilbrakt fredagskvelden med Bergen Næringsråd.

KrF hadde tidligere i dag ekstraordinært landsstyremøte om budsjettforhandlingene. Etter telefonkonferansen var Knut Arild Hareide klar på at KrF ikke vil bidra til en løsning med regjeringspartiene uten at Venstre er med.

– Det er landsstyrets ønske at alle fire partier skal være med, sa Hareide til Aftenposten etter møtet.