I 2013 ville KrF fjerne årsavgiften. Nå er de ikke like sikre lenger.

KrF har landsmøtevedtak om at årsavgiften på bil skal erstattes med økte drivstoffavgifter. Men nå er det høyst uklart om partiet vil stå ved dette.

Temperaturen mellom Frp og Høyre på den ene siden, og KrF og Venstre på den andre, er brennhett etter harde verbale tak om bilavgiftene de siste ukene.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) opplyser til VG at partiet nå vurderer hva som er realistisk å få til i budsjettforhandlingene med Venstre og regjeringspartiene, som ligger an til å starte tidlig i november.

Ville fjerne årsavgift



Men i partiprogrammet som KrF-landsmøtet vedtok i 2013, tok partiet klart og tydelig stilling til hvordan det grønne skiftet skulle skje på bilavgiftssiden:



«KrF vil fjerne årsavgiften ved eie av bil og erstatte dette med tilsvarende økte avgifter på drivstoff.»

Men KrF krevde ikke støtte til sin egen modell i forhandlingene høsten 2015. På VGs spørsmål svarer Syversen at han ikke kan love at stortingsgruppen vil følge partiprogrammet i år heller:

«Ut fra vårt alternative budsjett for 2016 har vi ikke prioritert en slik innretning, men gått for flere forslag innfor ulike transportformer. Men hva gruppen konkluderer med for neste års budsjett er for tidlig å si», svarer Hans Olav Syversen i en tekstmelding til VG.

Tar opp KrFs forslag



Men nå tar miljøstiftelsen Zero opp KrFs programvedtak, og mener at det kan løse klimafloken mellom regjeringen og støttepartiene:

– KrFs forslag er rett og slett for godt til å bli lagt til side, sier daglig leder Marius Holm i Zero til VG.

Han mener at Venstre og KrF nå bør ta en kraftsamling bak KrFs forslag og presse regjeringen til å gjennomføre et mer omfattende grønt skatteskifte enn regjeringen har stilt seg bak.

Luftet ideer



Både Venstre og Frp har lansert mulige løsninger som ligner på KrFs landsmøtevedtak:

** Frp-nestleder Per Sandberg vil samle hele avgiftstrykket på drivstoffavgiftene for å beskatte forurensningen der den skjer.

** Venstre-leder Trine Skei Grande har foreslått økte drivstoffavgifter i bytte mot et nytt miljøfradrag som alle skal få på selvangivelsen.

Regjeringens forslag er å øke avgiftene på bensin og diesel med henholdsvis 15 og 35 øre – eller 31 og 53 øre etter prisjustering og moms – og samtidig redusere årsavgiften med 12 prosent.

Gjennomføre over to år



Zero-sjefen mener at KrFs modell kan innføres over to år:

– Allerede neste år er det mulig å halvere årsavgiften på fossilbiler, og samtidig øke bensinavgiftene med en krone pr. liter. Det vil faktisk gi gjennomsnittsbilisten en reell lettelse, og samtidig en gulrot til å kjøpe en lavutslippsbil neste gang, sier Holm.

Zero's regnestykke tar utgangspunkt i en bileier som kjører 12 000 kilometer pr år, med en bil som bruker 0,7 liter drivstoff på en mil. Halveringen av årsavgiften vil spare bileieren for om lag 1500 kroner, mens bensinkostnaden bare vil øke med om lag 800 kroner.

På toppen av dette vil Zero øke engangsavgiftene, og mener at en krone i økt drivstoffavgift vil gjøre biodiesel billigere enn fossil diesel.

Høyt på banen



Venstre-leder Trine Skei Grande har gått så høyt på banen i kritikken mot regjeringspartiene at de må ha på plass større endringer før de eventuelt kan stemme for regjeringens budsjettforslag.

Samtidig har statsminister Erna Solberg sagt at forslaget til det grønne skiftet er så langt regjeringen kan strekke seg.

Hans Olav Syversen sier at KrF nå jobber med en «meny for å få tiltak som skal redusere klimagassutslippene i 2016 og utover»:

«Da vil vi vurdere hva som er realistisk på kort sikt, ikke minst med hensyn til neste års budsjett. Dette skal drøftes i stortingsgruppen, og det vil ulike innspill selvsagt bli vurdert», skriver Syversen i en tekstmelding til VG.

