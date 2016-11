Hareide: – Krevende budsjettforhandlinger

KrF-leder Knut Arild Hareide sier budsjettforhandlingene så langt kan minne litt om sjakk-VM. – Det har vært mange partier med remis, sa Hareide på nominasjonsmøtet til KrF i Hordaland.

– I går var jeg hos Erna. Det er veldig koselig å samles en gjeng på fredagskvelden og spise taco og se på Nytt på Nytt, sa Hareide til latter fra de oppmøtte på nominasjonsmøtet til Hordaland KrF på Stord.

– Men det er faktisk en krevende situasjon vi har nå, sa Hareide, idet han gikk fra spøk til alvor.

Partilederen tok blant annet opp noen av Krfs kjernesaker: videreutvikling i skolen, flere lærere, større frihet for barnefamilier, bistand og viktigheten av å skape nye arbeidsplasser, før det såkalte grønne skiftet ble viet oppmerksomhet fra talerstolen.

– I fjor sa alle de fire partene at vi skal få til et grønt skifte. Da sa vi at vi skal gjøre det litt dyrere å opptre miljøfiendtlig, og litt billigere å opptre motsatt. Man skulle ikke tape på det, men vi skulle få til et skifte for å redusere klimautslippene, sa Hareide, og sa at partene har forhandlet om saken i vår og i høst uten å komme til enighet.

I tillegg til uenigheter og diskusjon om klimapolitikken, er Hareide opptatt av å se budsjettet som en helhet.

– Vi møtes igjen i kveld. Da håper jeg på bedre løsninger, sa Hareide.

