Hareide: Drivstoffavgiftene ikke det viktigste for KrF

KrF-leder Knut Arild Hareide fremholdt lørdag at han kan stemme for den omstridte bilpakken Venstre har satt foten ned for.

Det var beskjeden KrF-lederen ga fra talerstolen da han lørdag var på Hordaland KrFs nominasjonsmøte på Stord.

– Og hvis du spør meg, hva er det viktigste? Nei, det er faktisk ikke akkurat drivstoffavgiftene, som er det viktigste for KrF i den runden vi har nå, sa han.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM * Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. * Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget. * Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. * Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. * Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. * Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. * Venstre har til nå sagt at de ikke kan gå med på en slik pakke. Partiet krever større avgiftsøkninger på bensin og diesel, eller lavere kompensasjon.

Regjeringspartiene har ikke villet forhandle om den såkalte bilpakken de la frem tidligere i høst. Mens Venstre har vært krystallklare på at pakken ikke er god nok, og at de ikke vil stemme for budsjettet om denne består, har Hareide antydet at KrF kan komme til å godta denne.

– For Kristelig Folkeparti har aldri regjeringens forslag til bilavgifter og kompensasjon for bilistene utløst noe ultimatum. Derfor kan vi forhandle om et budsjett, selv om pakken blir stående som den er nå. Men det vil være svært vanskelig, sa han til VG tidligere denne uken.

– Har fått bedre tilbud før



I ettertid har regjeringen lagt tre nye milliarder på bordet til andre miljøtiltak, men partene ble likevel ikke enige fredag kveld. Timer før forhandlingsmøtet lørdag gjentok Hareide det samme budskapet om at bilpakken ikke er det viktigste for KrF, og viste til flere andre krav han vil kjempe for.

– Det grønne skiftet er veldig viktig, men vi må se at vi får flere lærere i skolen, vi er nødt til å være sikker på at familiene får en større valgfrihet, og vi er nødt til å ha en politikk som ivaretar distriktene, sa han.

Han viste samtidig til at regjeringen tidligere skal ha gitt støttepartiene et bedre tilbud.

– Det er lite klokt av en mindretallsregjering å forhandle med Venstre og KrF, registrere at vi ikke blir enige, legge frem et tilbud som er litt dårligere enn det vi så sist, og si at det er et ultimatum, sa han.

Hareide mener det er en utfordring at kompensasjonen regjeringen har foreslått til bilistene, er såpass stor som den er – hele 900 millioner. Dette mener han er penger som kunne vært brukt på det som er KrFs kjernesaker, som videreutvikling i skolen, flere lærere, større frihet for barnefamilier, bistand og viktigheten av å skape nye arbeidsplasser.

Møtes igjen lørdag kveld



Hareide gjentok at han ikke ser det som spesielt klokt av regjeringen å stille ultimatum.

– Det skaper ikke den beste dymamikken til å få en enighet. Det ansvaret ligger nå på regjeringen, sier Hareide.

Han presiserte at KrF krever at klimagassutslippene skal ned.

– I fjor sa alle de fire partene at vi skal få til et grønt skifte. Da sa vi at vi skal gjøre det litt dyrere å opptre miljøfiendtlig, og litt billigere å opptre motsatt. Man skulle ikke tape på det, men vi skulle få til et skifte for å redusere klimautslippene, sa Hareide.

– Men det er faktisk en krevende situasjon vi har nå, understreket han, og sa han håpet på en løsning i kveld.

Partene møtes igjen kl 20 lørdag kveld.

