Grande om budsjettforhandlingene: De tøffeste rundene noen gang

Venstre-leder Trine Skei Grande mener regjeringens ultimatum har gjort årets budsjettforhandlinger til de vanskeligste noen gang.

– Det er det vanskeligste jeg noensinne har vært med på. Dette er de tøffeste rundene vi noen gang har hatt, sa Grande i en tale under nominasjonsmøtet i Oslo Venstre lørdag.

– Jeg må si at det føles urettferdig at Venstre og KrF skal bære hele Parisavtalen på våre skuldre, fortsatte hun.

Uenige om bilpakken



Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Grande fremholdt videre at årsaken til problemene er regjeringens ultimatum om bilpakken.

– Det er ikke sånn mindretallsregjeringer opptrer! Det er ikke sånn du bygger flertall! Det er ikke sånn du bygger enighet, tordnet Venstre-lederen, som slo fast at Høyre og Frp har «laget vanskeligheter fra dag 1».

Venstres absolutte krav: Utslippene må ned

Allerede i september skrev VG at de fire borgerlige partiene ikke klarer å bli enige om miljøavgifter. Mer enn to måneder senere virker de like uenige.

Krevende hinderløype



Kilder tett på budsjettforhandlingene har opplyst til VG at det i hovedsak dreier seg om fire hindre; økt diesel- og bensinavgift, Venstres forslag om flat Co₂-avgift, statsbudsjett-forslaget om kompensasjon for å utjevne drivstoffavgifter og Venstres misnøye med regjeringens manglende ambisjoner om å bruke biodrivstoff.

Kommentar: Slik kan regjeringen snik-øke bensinprisene

Torsdag fikk presidentskapet på Stortinget beskjed om at siste frist for å komme frem til budsjettavtale ikke ble overholdt. Ny frist blir trolig mandag 5. desember.