Fylkeslederne i Venstre nekter å vike: – Klima er viktigere enn regjeringssamarbeidet

Tålmodigheten blant Venstres fylkesledere er tynnslitt. Flere mener samarbeidspartiene bør felle regjeringen dersom Frp og Høyre ikke går med på Venstres krav.

– Det er viktigere å få til et grønt skatteskifte og en reduksjon i klimautslippene enn å beholde regjeringssamarbeidet. Skei Grande bør kjøre hardt på kravene under forhandlingene. Vi skal ikke gå tilbake på det utgangspunktet om utslipp, sier fylkesleder Torunn Sand i Agder Venstre til VG.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Budsjettforhandligene er fremdeles ikke i mål etter at Erna Solberg (H) inviterte finansminister Siv Jensen (Frp), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide til krisemøte for andre dag på rad på lørdag.

Venstre la da frem et nytt forslag som er så omfattende at de må vurderes selvstendig. Dermed starter forhandlingene opp igjen til uken, og partene rekker ikke å bli ferdige til sin selvpålagte frist søndag kl 18.

VG snakket søndag med 17 av 19 fylkesledere i Venstre. Beskjeden til Skei Grande er glassklar: Fylkesledere er irritert på regjeringen, og mener Venstre bør stå knallhardt på klimakravene - uten å kompromisse.

Vil vurdere å felle regjeringen



– Hvis man ikke får til en betydelig reduksjon av utslippene, så er det en utfordring å støtte regjeringen. Utslippene må ned, det er helt vesentlig, sier Idun Bortne, leder av Venstre Hordaland.

Et de viktigste punktene under budsjettforhandlingene er den såkalte bilpakken som regjeringen har lagt frem. Forslaget øker drivstoffavgiftene, men bilistene får flere fordeler som kompensasjon, og Venstre kan derfor ikke godta den. Men regjeringspartiene har sagt at det er uaktuelt å forhandle om pakken, et ultimatum de har fått kraftig kritikk for av begge samarbeidspartiene.

Magdalena Fransson Lindtvedt i Vestfold Venstre mener miljøet er viktigere enn politisk spill.

– Vi kan ikke slippe miljøspørsmålet. Hvis ikke regjeringen legger frem et budsjett som gjør at vi når 2020-målene, bør ikke Venstre støtte budsjettet. Venstre står for en miljøpolitikk der vi snur klimaendringene, sier hun.

– Hvis Venstre må konkludere med at regjeringene ikke vil overholde klimalovnadene, så mener jeg de må se til noen andre for å finne støtte for budsjettet, sier leder av Hedmark Venstre, Sjur Skjævesland.



– Problem å leve med kompromiss



Fylkesleder i Finnmark Venstre, Leif Gøran Wasskog, mener at det er problematisk for Venstre dersom det blir inngått et kompromiss som går utover miljømålene Venstre har satt seg.

– Det går utover vår troverdighet. Trine Skei Grande bør stå veldig hardt på kravene, sier han.

Torgeir Fossli, leder av Telemark Venstre, peker også på at det er viktig at Venstre oppfyller forpliktelsene sine.

– Dette handler om klimakutt, og det kan gjøres på mange måter. Jeg har tro på at forhandlingsdelegasjonen kommer fram til en løsning på dette. Det er ikke slik jeg oppfatter det bensinavgift som er sentralt, men klimakutt, sier han.

– Betyr det at Venstre bør felle regjeringen dersom det ikke blir reelle klimakutt?

– Jeg kan ikke forstå annet enn at regjeringen også selv er opptatt av å forholde seg til forpliktelsene de har inngått overfor landet gjennom Parisavtalen. Gjør de ikke det feller de seg selv, sier han.

– Lei hele prosjektet



Det holder for regjeringen å få støtte kun fra KrF. Det vekket derfor oppsikt i Venstre da KrF-leder Knut Arild Hareide sa til VG at bilpakken ikke er det viktigste for hans parti, noe han gjentok fra talerstolen lørdag formiddag.

VG snakket lørdag med flere fylkesledere i KrF, som likevel mener de to støttepartiene må stå sammen og at det er regjeringen som må ta ansvaret for at forhandlingene har blitt så vanskelige.

– Vi opplever nå at regjeringen nok en gang løper fra sine lovnader og avtaler. Vi har en samarbeidsavtale som er meget hardt prøvd etter disse tre årene som har gått siden valget, og jeg synes det er svært beklagelig at en mindretallsregjering skal få seg til å opptre på en slik måte, sa KrF-fylkesleder i Nordland, Per Pedersen.

MØTTE PRESSEN: KrF-leder Knut Arild Hareide møter pressen etter lørdagens krisemøte. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

I Venstre er det nå flere som begynner å bli lei av hele regjeringsprosjektet, uavhengig av klimapolitikken, sier leder av Oppland Venstre, Roger Granum.

– Det vi er nødt til å få ut av disse forhandlingene, er et budsjett som gir oss reelle klimakutt, sier han.

– Hovedlinja har hele tiden vært klimakutt. Ultimatumet var uklokt, og gjort forhandlingene unødvendig vanskelige, istemmer fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre, André Skjelstad.

Han vil ikke ta stilling til om Venstre bør gå inn for å felle regjeringen.

– Jeg forventer at regjeringen ser positivt på den pakken Venstre la frem i forbindelse med regjeringens budsjett. Vi har et felles ansvar siden vi har flertall på borgelig side, sier han.

– Jeg mener fortsatt, som alltid, at regjeringen lovte noe i fjor som de må holde, sier fylkesleder Erik Hørlück Berg i Buskerud Venstre, og understreker at partene må forholde seg til samarbeidsavtalen.

Fylkesleder i Oslo Venstre, Espen Ophaug, vil overlate det til partiledelsen om Venstre skal felle regjeringen dersom det ikke blir lagt mye mer i potten for å få klimautslippene ned. Men legger til:

– Det er på tide at regjeringspartiene begynner å se alvoret, sier han.