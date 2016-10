Frp og Høyre: Venstre-Trine løper fra enighet om årsavgift på elbiler

Frp og Høyre mener Venstre-leder Trine Skei Grande feiger ut og løper fra en årsavgift på elbiler som hun sa ja til senest i fjor.

Både fredag og lørdag har Venstre dundret løs på regjeringens forslag om en økning i årsavgiften for elbiler på 1200 kroner fra 2018.

Det har overrasket sentrale politikere i regjeringssystemet både i Høyre og Fremskrittspartiet.

Les også: Trolig flertall for å vrake regjeringens sjokkøkning på elbilavgift

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet minner om at en årsavgift for elbiler tilsvarende halvparten av nivået for bensin- og dieselbiler fra 2018, var noe både Venstre og KrF støttet i fjor.

Han uttaler seg til VG i finansminister og Frp-leder Siv Jensens sykefravær.

SAMKJØRTE: Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) (t.v.) i samtale med sjefen, Siv Jensen etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Dokument om bilavgiftene



På Venstres egen hjemmeside har partiet lagt ut et dokument om partiets enighet med Frp, Høyre og KrF om de fremtidige bilavgiftene fra mai 2015.

Der står det svart på hvitt at: «Nullutslippsbiler kan ilegges halv årsavgift fra 1. januar 2018 og full årsavgift fra 2020.»

– Dette burde ikke komme som noen overraskelse for KrF og Venstre. Samarbeidspartiene hadde en grundig gjennomgang av bilrelaterte avgifter våren 2015. Det ble enighet om at elbiler kan ilegges halv årsavgift fra 2018 og full avgift fra 2020. Det kan de ikke løpe fra nå, sier Næsje til VG.

Innkreving legges om



Han minner om at bakgrunnen for forslaget til økt årsavgift for elbiler er en del av omleggingen av årsavgift til forsikringsavgift fra 2018. Da skal årsavgiften kreves inn gjennom forsikringen.

– Det vil gjøre det mulig å kun betale avgift for de månedene man har bilen, begrunner Næsje.

Les også: Koselig klimalunsj med Siv og Trine

Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har merket seg Venstres voldsomme utfall mot årsavgiften på elbil.

ELBILENTUSIAST: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Privat

– En økning i årsavgiftenfor elbiler er omtalt i enigheten om bilavgifter mellom de fire samarbeidspartiene fra i fjor. Selv om elbiler er veldig bra for klimaet, så har de andre effekter som gjør at de ikke skal være helt avgiftsfrie. Likevel er det viktig at det er fordelaktig å kjøpe elbil fremfor fossilbiler, sier Helgesen til VG.

Han minner om at den største kilden til mikroplast i havet, er slitasje fra bildekk. Også fra elbiler.

Forvarer seg med endrede forutsetninger



Venstre-leder Trine Skei Grande forsterket kritikken mot årsavgiften på elbiler da hun talte foran delegatene Venstres landskonferanse lørdag.

Hun mener regjeringen i forslaget til statsbudsjett har endret forutsetningene i den enigheten hun selv var en del av om årsavgift på elbiler i fjor.

BEDRE KLIMA: Frp-leder Siv Jensen (t.v) og Venstre-leder Trine Skei Grande avbildet i sommer da de med en gemyttlig tone bekreftet en historisk enighet om at Frp ble med på en kraftig økning av avgifter for å få til det grønne skiftet. Foto: Kyrre Lien , VG

– Det er feil at vi gikk med på en slik økning i årsavgiften på elbiler i fjor og samtidig godtok at årsavgiften på fossilbiler skulle gå ned, slik regjeringen nå foreslår. Det er å endre forutsetningene i den enigheten vi hadde om bilavgiftene. Da overfører de i praksis penger fra elbiler til fossilbiler, illustrerer Trine Skei Grande.

– Vi har som mål at elbilene skal være helt avgiftsfrie. Men poenget er at vi skal få til et skifte i avgiftene, og da kan vi ikke kutte årsavgiftene for fossilbiler og øke den for elbiler, sier Grande.