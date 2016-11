Dette er hinderløypa frem til en budsjettavtale

Regjeringen og støttepartiene sprengte sin egen tidsfrist for en budsjettavtale torsdag ettermiddag. Her er den blytunge hinderløypa frem mot mål.

Allerede tidlig i høst var de fire partilederne Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF), Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) enige om at de var uenige om hvilke miljøavgifter som skulle økes neste år.

I forkant hadde de nedsatt et eget nestlederutvalg, reist på jentetur til Canada og møttes både tidt og ofte - uten å få grep om selve elefanten i rommet: Miljøavgiftene.

September-søndag på Akershus



Den første søndagen i september møttes de i all hemmelighet på Statsministerens kontor (SMK) på Akershus festning. Et møte nummer to foregikk noen dager etter i mer uformelle omgivelser i statsministerboligen bak Slottet i hovedstaden.

Kortere tid til behandling på Stortinget ** Presidentskapet på Stortinget ble torsdag gitt beskjed om at siste frist for å komme frem til en budsjettavtale, torsdag 24. nov. kl. 18, ikke ble overholdt. ** Ny frist for budsjettforhandlingene blir nå trolig mandag den 5. desember før selve finansdebatten i Stortinget. ** Da må en eventuell flertallsløsning legges frem direkte i salen. ** De fire partiene kan også legge inn de fremforhandlede budsjettrammene i fagkomitéene. ** Presidentskapet kan også be om at en eventuell budsjettavtale legges inn i en tilleggsinnstilling fra finanskomiteen. Da må i tilfelle stortingsdebatten utsettes dag for dag etter 5. des. avhengig av når en eventuell budsjettavtale blir klar. (Kilder: Hans Olav Syversen, KrF, DN)



Men forsøket på enighet før regjeringen slapp sitt statsbudsjett en måned etterpå, var mislykket.

Økte avgifter på både Co2, bensin, diesel, mineralolje og hfk/pfk-gasser ble diskutert.

Det ble også forhandlet om hvilke lettelser som kunne bli gitt i andre enden for å gjøre avgiftsskjerpelsene spiselige for Frp.

Men hinderne var like uoverstigelege da - som de virker nå.

På overtid



Kilder tett på budsjettsamtalene går langt i å bekrefte at det er de samme hinderne de sliter med å komme over nå - på overtid av overtiden.

Hinder nummer 1: Regjeringens forslag i statsbudsjettet om en økt dieselavgift med 35 øre pr. liter og bensinavgift med 15 øre pr. liter: En svært smertefull avgiftsøkning for bilistvennene i Frp. Samtidig en minst like smertefull - og altfor liten avgiftsøkning for klimavennene i Venstre. Både Høyre og KrF sliter mye mindre med å komme over dette hinderet.

Hinder nummer 2: Venstres forslag om flat Co2-avgift, eller en pris pr. tonn Co2-utslipp beregnet til 500 kroner (mot 428 kr. i statsbudsjett-forslaget) - uansett utslippskilde. Dersom den innføres, vil pumpeprisen på diesel og bensin øke enda mer - om selve drivstoffavgiften blir som regjeringen foreslår. Det har hittil vært et altfor smertefullt forslag for Fremskrittspartiet. I motsetning til Venstre så mener Frp at dette forslaget vil åpne den såkalte bilpakken - som både Høyre og Frp hittil mener ikke skal åpnes eller endres. Det har også skapt utfordringer at Venstre krever en opptrappingsplan for å øke Co2-avgiften de neste årene.

Som om ikke det er nok, er det i tillegg et problem at regjeringspartiene sliter med å sannsynliggjøre at de klarer å redusere klimautslippene i budsjettet. Dette er nærmest et ultimativt krav fra Venstre.

Hinder nummer 3: Statsbudsjett-forslaget om kompensasjon for bilbrukere for å utjevne økte drivstoffavgifter, er heller ikke problemfritt. Forslaget innebærer redusert årsavgift på bil med 12 prosent, økte satser i pendlerfradraget og økte avskrivningssatser for lastebiler, varebiler og drosjer. I tillegg: Innføring av en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster. Verdi: Tilsammen 900 millioner kroner i året. Her har KrF uttalt tydelig at de synes kompensasjonen er for gunstig for fossil-biler som forurenser mest - og som skal fases ut på veien mot et grønt skifte. Venstre er enig med KrF, mens både Høyre og særlig Frp synes ordningene er nødvendige for å balansere ut økningen i miljøavgifter.

Hinder nummer 4: Venstre er sterkt misfornøyd med regjeringens manglende ambisjoner om å bruke biodrivstoff. Partiet viser til Finland, der de har over 20 prosent innblandet biodrivstoff i diesel. Venstre mener planen om å øke til 7 prosent er altfor defensiv. VG kjenner til at det er diskutert å øke innblandingskravet til 10 prosent. Problemet er at Norge da trolig må importere biodrivstoffet, og det gir i seg selv økte utslipp.

I tillegg har de fire partiene vurdert muligheten for å fjerne moms på biodrivstoff. Men dette vurderes som svært problematisk, sett opp mot EØS-regelverket og regjeringen frykter en slik ordning ville bli stanset av ESA.

– Forsterket klimaforlik



I budsjettavtalen mellom de fire samarbeidspartiene høsten 2015, het det:

«Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene».



Etter det har Norge forpliktet seg til store utslippskutt på klimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Men både KrF og spesielt Venstre får ikke øye på noe forsterket klimaforlik i regjeringens avgifts- og skatteomlegging. Mens Frp mener forslagene til økning i drivstoffavgifter er mer enn høye nok og urokkelige.

Samtidig husker alle de involverte statsminister Erna Solbergs ultimative ord den siste dagen i september under sitt helt spesielle budsjett-stunt flere dager før resten av statsbudsjettet ble lagt frem.

– Vi har tenkt å forhandle om en masse andre ting. Men når det gjelder bensin- og dieselavgift, så mener vi at vi har nådd en grense, sa statsminister Erna Solberg til VG.

Hun gjorde det allerede da rimelig klart at drivstoffavgiftene ikke var noe mer å forhandle om. Noe som i ettertid har blitt oppfattet som et ultimatum.



– Det er et klart signal om at vi har gått til den yttergrensen vi mener det er mulig å nå, og som er ansvarlig for norsk økonomi, sa Solberg.