Ap, Sp, SV, LO og YS: Puslete tiltak mot ledigheten

Både Ap, Sp, SV, LO og YS mener regjeringen og arbeidsministeren ikke tar skikkelig grep mot arbeidsledigheten.

Regjeringen regner med at arbeidsledigheten vil holde seg på samme nivå neste år som i år, med en liten nedgang fra 4,7 til 4,6 prosent.

Samtidig klandrer en samlet opposisjon på Stortinget og de store arbeidstaker-sammenslutningene regjeringen for å komme med små-tiltak mot ledigheten i statsbudsjettet.

– Mye er bare krydder og puslete tiltak, sier Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet. Han tenker da for eksempel på bevilgningen på 30 millioner kroner til ledige under 30 år, først og fremst på Sør- og Vestlandet.

SAVNER TYNGDE: Senterparti-veteran Per Olaf Lundteigen i Stortingets arbeidskomité, mener regjeringen må bruke adskillig mer muskler mot arbeidsledigheten. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Trenger tyngre satsing



Lundteigen, som sitter i arbeidskomitéen på Stortinget, mener det er nødvendig med en mye tyngre satsing på en moderne, bærekraftig produksjonsøkonomi og kompetanse fremfor det han kaller den norske konsumøkonomien.

Les også: 180.000 flere uten jobb

– Jeg savner også kraftigere arbeidsmarkedstiltak, en bedre tilrettelegging for flere lærlinger i kommunene og en mer praksis- og yrkesrettet videregående skole for å få ned frafallet, sier Lundteigen til VG.

Siv: Enig med LO



Også andelen av den voksne befolkningen har gått kraftig ned de siste årene - LO har anslått at 180 000 arbeidsplasser mangler for å komme tilbake til 2008, da over 70 prosent var i jobb. LO har kalt dette for en tikkende trygdebombe.

– Jeg er enig med LO i at det er grunn til å være bekymret. Jo flere mennesker som er på utsiden av arbeidsmarkedet, jo mer utfordrende vil det være for velferdssamfunnet. Men man må huske at økonomien har fått et sjokk i oljesektoren man ikke har sett maken til, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG.

– Det kommer til å ta tid, og dert kommer til å gjøre vondt på veien, legger hun til.

– Men vi setter inn flere virkemidler, endrer dagpengereglene, og legger til rette for at flere tar utdanning. Gudskjelov ser vi også at detr skapes utrolig mange nye bedrifter og at det er stor entusiasme blant grundere, sier finansministeren.

1000 flere på tiltak



Regjeringens største enkeltsatsing er 1000 flere plasser innen arbeidsmarkedstiltak for arbeidsledige. I tillegg skal det brukes 60 millioner på aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

Regjeringen bruker samlet rundt 4 milliarder kroner i 2017-budsjettet mot ledigheten.

Les også: Arbeidsministerens ti råd til ledige

Ap-nestleder Trond Giske er ikke imponert.

MISFORNØYD: Ap-nestleder Trond Giske (til høyre) sammen med partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng ved Ap og LOs hovedkontorer på Youngstorget i Oslo. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Budsjettforslaget fra regjeringen inneholder ikke en eneste ny studieplass. Det er spesielt når vi vet at rekordmange søkere ble avvist i år. Veldig mange kunne hatt nytte av flere studieplasser fremfor å gå uten arbeid, sier Giske.

Han minner om at tidligere regjeringer bevisst har økt antall studieplasser i tider med høy ledighet.

Giske etterlyser også satsing på nybygg, infrastruktur og byggevirksomhet i tider med ledighet.

Så du denne? Vurderte nye krav til NAV-klienter

Savner prioritering av ledige



LO-tilknyttede Fellesforbundet, som har mange ledige i sine medlemsrekker, mener statsbudsjettet ikke signaliserer noen kamp mot ledigheten.

– Statsbudsjettet som regjeringen la fram i dag, er ingen prioritering av kampen mot arbeidsløsheten. Regjeringen budsjetterer med 1 milliard kroner i økte utbetalinger av dagpenger til ledige. Rekordmange vil også stå uten arbeid til neste år, sier Fellesforbundets nestleder, Steinar Krogstad.

Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Han etterlyser både mer midler og en sterkere målrettet innsats for å få ned ledigheten.

SAVNER SATSING: Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad fotografert på landsmøtet i fjor. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Det er ingen aktiv arbeidsmarkedspolitikk regjeringen har lagt frem. Det er ingen økning i ordinære arbeidsmarkedstiltak og tiltakspakken er i store trekk videreføring av det som ble lagt inn i fjorårets- og årets budsjett, konstaterer Krokstad.

Han kaller det «ganske utrolig» at regjeringen ikke tar konsekvensen av den gradvise økningen i ledigheten siden 2014.

Trenger flere tiltak



YS-leder Jorunn Berland er heller ikke fornøyd med styrken i tiltakene.

– På tross av tiltakspakken som ble vedtatt i fjor, steg ledigheten i 2016. Derfor burde tiltakspakken ha blitt forsterket fremfor bare å bli videreført på samme nivå, sier Berland.

Bakgrunn: Regjeringen tror ledigheten har bikket toppen

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen overfor unge ledige med 30 millioner, og da særlig rettet mot Sør- og Vestlandet. YS-lederen mener det er bra at regjeringen nå satser på de unge ledige.

– Dette er den mest sårbare gruppen for varig utenforskap. Men 30 millioner er for lavt når vi vet at rundt 70 000 under 30 år hverken er i jobb eller utdanning, sier Berland.

Mange ledige menn i 30-årene



LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen peker på at andelen voksne uten jobb vokser hvert eneste år, og blant unge menn i alderen 30 til 34 år er snart ledigheten oppe i 20 prosent.

– Budsjettet svarer ikke på utfordringen om hvordan vi skal skape nye jobber, og det er en stor utfordring for finansiering av velferdsstaten i tiden fremover. Vi skulle ha sett en dobling av tiltak mot ledigheten, sier Gabrielsen.

SVs Snorre Valen savner visjoner og helhet i regjeringens omgang med ledigheten.

– Vi har rekordhøy arbeidsledighet, vill prisvekst i boligmarkedet og en økende offentlig og privat fattigdom. Vi trenger en regjering med visjoner og framtidsoptimisme, som setter vanlige mennesker, ikke milliardærene først, sier Valen.

Mindre skatt = flere jobber



Arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som er i Haugesund i Rogaland torsdag, mener kritikerne overser at regjeringen legger til rette for at bedrifter kan beholde folk i jobb og ansette flere.

– Det viktigste vi kan gjøre er å legge til rette for at bedrifter får kontrakter, oppdrag og beholder arbeidsstokken sin. Bedrifter sier til meg det Ap aldri snakker om - nemlig at mer skatt betyr færre arbeidsplasser for dem, sier Hauglie til VG.

Hun er ikke overrasket over at opposisjonen og LO er misfornøyd med regjeringens tiltak mot ledigheten. Men:.

– Jeg råder opposisjonen tilo faktisk å lese budsjettet før de kritiserer det. Det er et bra budsjett mot ledigheten også fordi det inneholder 650 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som blant annet skal gå til oppussing av offentlige bygg. Og i tillegg en stor satsting på samferdselstiltak. Men det viktigste er tilrettelegging for flere jobber og at vi sørger for at det er aktivitet ute i bedriftene, sier Hauglie.

– Hvor bekymret er du for at én av fem menn mellom 30 og 35 år er uten jobb?

– Jeg er bekymret for den gruppen, ja. Derfor har vi blant annet endret dagpengeregelverket slik at flere i denne gruppen kan få deltakelse i arbeidsmarkedstiltak. I tillegg skal det bli lettere å etablere egen virksomhet og vi innfører aktivitetsplikt for unge under 30 år, svarer Hauglie.

Hun understreker også at regjeringen bruker 30 millioner på unge ledige. Hauglie presiserer at pengene skal brukes over hele landet, men i første omgang på ledighetsrammede Sør- og Vestlandet hvor behovet er størst.

– Målet er å komme tidlig i gang med arbeidsrettet oppfølging, motivere til jobbsøking og rask overgang til arbeid eller utdanning. Det er viktig at unge unngår lange ledighetsperioder, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.