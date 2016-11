– For å være helt ærlig så vet jeg ikke hvordan det går, Akkurat nå er det helt åpent, sier venstreleder Trine Skei Grande om budsjettforhandlingene.

– Det er et dårlig tegn når Terje begynner å spille gitar. Da er det noe frustrasjon som må ut, sier Trine Skei Grande.

Fra venstrelederens nabokontor høres gitarspillet til partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik. Han har de siste ukene forhandlet med regjeringspartiene om statsbudsjettet. Torsdag tok de parlamentariske lederne over forhandlingene.

– For å være å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan det går. Jeg håper det går, men akkurat nå er det litt krevende, sier Skei Grande til VG.



– Bra forhold til KrF



– Hvordan er forholdet til KrF?

– Det er bra det.

- Det har kanskje ikke framstått sånn det siste døgnet?

– Jeg tror det drives av litt andre ting. Jeg tror vi kommer til å stå sammen. Husk at KrF er det eneste partiet som har en statsminister som har gått av på en miljøsak, minner Skei Grande om.

Mens hun har vært klinkende klar på at Venstre ikke kan støtte regjeringens bilpakke, har KrF-leder Knut Arild Hareide vært langt mindre kategorisk.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

– For Kristelig Folkeparti har aldri regjeringens forslag til bilavgifter og kompensasjon for bilistene utløst noe ultimatum. Derfor kan vi forhandle om et budsjett, selv om pakken blir stående som den er nå. Men det vil være svært vanskelig, uttalte han til VG i går.

Skei Grande føler seg likevel sikker på at sentrumskameraten hennes ikke kommer til å la henne i stikken i forhandlingene med regjeringspartiene.

Tror KrF vil stå sammen med Venstre



– Vi og håper jo at vi blir enige om noe. Det hadde definitivt vært det beste, sier hun.

– Ser du for deg at KrF kan komme til å bli enig med regjeringen og ikke Venstre?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har bare styrke i det vi står sammen. All vår makt går ut fra det. Men hvordan det går, vet jeg ikke.

– Er det helt åpent?

– Ja, akkurat nå er det helt åpent, sier Trine Skei Grande.

Hareide: – Jeg må snakke med deg!



Inn kontordøra hennes kommer plutselig Venstres pressesjef Jan Christian Kolstø.

– Knut Arild er her, sier han.

– Jeg må snakke med deg! roper Hareide fra gangen og kaster pressen på dør.