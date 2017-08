Statsadvokat henla korrupsjonssak mot forsvarer: – Jeg føler meg renvasket

Forsvarer Usama Ahmad (31) var anklaget for grov korrupsjon og satt seks uker i varetekt. Nå er saken mot ham henlagt.

– Et mareritt er over. Selve anklagen har vært det tøffeste, ikke oppholdet i fengselet, sier Ahmad.

Han ble pågrepet av sivilt politi utenfor Oslo tinghus 9. november i fjor. Politiet mente advokatfullmektigen hadde gitt ytelser til en vikar i Oslo fengsel. I retur skulle den fengselsansatte ha skaffet nye klienter til Ahmad.

Statsadvokaten har nå henlagt saken mot Ahmad på grunnlag av bevisets stilling.

– Jeg føler meg renvasket, sier Ahmad.

Vil kreve erstatning



Sammen med sin forsvarer, advokat Arve Ringsbye, forbereder han nå et erstatningssøksmål.

– Jeg vil nå kreve erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Skadene denne saken har påført meg er store både personlig og yrkesmessig. Det viktigste for en advokat er sitt rykte, sier Ahmad.

Han forteller at han nå er opptatt av å komme tilbake i jobb. I slutten av denne uken begynner han igjen i jobben som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hasle.

– Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor jeg ble pågrepet og satt i varetekt. Det var feil av politiet å bruke tvangsmidlene mot meg, sier Ahmad og legger til:

– Jeg kunne ha blitt innkalt til avhør av politiet, og jeg kunne ha forklart meg om saken.

– En tøff opplevelse



– Jeg følte meg veldig urettferdig behandlet, men at det er godt å se at systemet har fungert og at min rettsikkerhet har blitt ivaretatt sier Ahmad.

Han satt seks uker i varetekt i Drammen fengsel.

– Det var en spesiell og tøff opplevelse. Det gikk en tid før det gikk opp for meg at jeg satt i fengsel som en klient, sier Ahmad.

Han mener at hans erfaring som siktet i en straffesak vil gjøre ham til en bedre forsvarer.

– Jeg har vokst veldig på hva jeg har vært igjennom. En som blir pågrepet og siktet blir utsatt for et voldsomt trykk. Nå vet jeg hvordan det er, sier Ahmad.

– Fikk fantastisk støtte

Da han ble pågrepet hadde han fem måneder igjen av sin periode som advokatfullmektig.

– Jeg har fått fantastisk bra støtte fra familie, mine venner og min arbeidsgiver, som vil at jeg skal komme tilbake. Jeg har opplevd en sterk støtte fra hele advokatkontoret, sier Ahmad.

Han har vært sykemeldt de siste åtte månedene.

– Jeg begynner i den samme stillingen med de samme vilkårene, sier Ahmad.

Advokat Jon Anders Hasle er Ahmads prinsipal – som er en sjef med veiledningsplikt.

– Dette har vært en veldig stor belastning for Usama. Det har også vært vanskelig for oss på kontoret, men ingenting mot det han har vært gjennom. Vi er nå alle glade på Usamas vegne at saken har fått en ende, sier Hasle.

Statsadvokat Alf Martin Evensen henla siktelsen mot Ahmad.

– Jeg har ikke noen kommentar utover at saken er henlagt på bevisets stilling, sier Evensen.