Veidirektøren: Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå

Veidirektør Terje Moe Gustavsen forsvarer sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Nå etableres en gruppe som skal vurdere mulige tiltak.

– Norske veier som ikke er forsvarlige blir stengt. Vi mener at Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå, sier Gustavsen til Aftenposten.

Tirsdag ledet han en delegasjon fra Statens vegvesen som gikk inn i et hastemøte med fylkesordførerne i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførere tirsdag ettermiddag.

Møtet kom i stand i kjølvannet av brannen i en lastebil i Oslofjordtunnelen sist fredag. Ingen personer ble alvorlig skadet i brannen, men tunnelen ble midlertidig stengt. I etterkant etterlyste fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg (Ap) umiddelbare sikkerhetstiltak i tunnelen og tok initiativ til hastemøtet med Veivesenet.

– Det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene her har fellestrekk. Vi må vite om det avhenger av flaks og tilfeldigheter at det går bra, sier fylkesordfører Anette M. Solli (A) fra Akershus.

Veivesenet etablerer en gruppe som skal se på mulige sikkerhetstiltak. Gruppen har noen uker på seg mens tunnelen blir reparert etter den siste brannen. Ifølge Aftenposten er det lite sannsynlig at tunnelen, når den er ferdig reparert, stenges for tungtransport.

Det er delte meninger om det bør bygges nytt tunnelløp eller om det skal bygges bro i stedet. Flere partier vil avklare dette i forbindelse med at Nasjonal Transportplan behandles på Stortinget i juni.