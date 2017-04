Vegvesenet stoppet russisk skrekkeksempel - hadde limt hull i dekket

Et spørsmål om tid før det hadde gått galt, sier Statens Vegvesen.

Da Statens Vegvesen stoppet det russiske vogntoget nær svenskegrensa på RV2 var det heller ikke bare det vågale forsøket på å reparere dekket som var galt.

– Vogntoget bar preg av dårlig vedlikehold, hadde alt for dårlige bremser og flere av de andre dekkene var helt på minimum, sier Fagleder Geir Thomas Finstad til VG.

Bremsene i seg selv ville vært nok til å parkere kjøretøyet, men med rustvann rennende ut av den store sprekken sjåføren hadde forsøkt å lime var det ikke noen tvil.

– Det er tydelig at det har vart en stund, og reparasjonen var ikke akkurat vellykket. Det var et spørsmål om tid før dette hadde gått galt, sier Finstad.

Det var Østlendingen som først skrev om vogntoget.

Farlig



– Det er utrolig hvor stor risiko noen førere tar på veien. Med fullastet vogntog og ingen bremser, dårlig teknisk forfatning og et dekk som når som helst kan eksplodere er dette skikkelig farlig, sier Finstad.

Om et av dekkene eksploderer med full last kan vogntoget bli svært ustabilt og havne i grøfta eller motsatt kjørefelt. Samtidig er det svært høyt trykk i slike dekk, og flyvende deler fra en eksplosjon kan utgjøre livsfare for både fotgjengere langs veien og andre trafikanter.

– Mye juks og fanteri



Sjåføren er ikke anmeldt, men vogntoget hans har fått kjøreforbud og står nå i Kongsvinger der alle mangler blir reparert.

Vogntoget var russisk og på vei til Oslo med stykkgods. Vegvesenet kjenner ikke til dette selskapet fra før.

– Transport fra hele Europa kommer inn over grensene om dagen. Noen har det veldig på stell, mens andre har veldig dårlige kjøretøy. Det er mye juks og fanteri her, sier Finstad.

