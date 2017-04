Tunnel-kø på E6 i Oslo snart slutt – men snart stenges to nye tunneler

29. april gjenåpner begge løpene i Brynstunnelen på E6 i Oslo.

Dermed forsvinner en stor trafikk-flaskehals på det norske hovedveinettet. Ett av to løp i Brynstunnelen på E6 har vært stengt i et drøyt år for å bli oppgradert til å tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

Den reduserte kapasiteten har ført til lange køer på den viktige hovedveien gjennom Oslo.

– Det har etter forutsetningene gått brukbart, men det har vært en stor belastning for pendlere og næringstransport. Vi er veldig glade for å være ferdige, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.

Alle de store veitunnelene i Oslo skal gjennom en omfattende oppgradering. I illustrasjonen i toppen av artikkelen kan du sveipe deg gjennom en oppdatert tidsplan.

KØ: Slik har Brynstunnelen på E6 gjennom Oslo sett ut i et drøyt år. Foto: NTB SCANPIX

To nye tunneler stenges



I illustrasjonen ser du også at den gledelige kø-pausen blir kortvarig: Allerede til sommeren skal Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen gå gjennom tilsvarende oppgradering.

De to tunnelene forbinder hovedveiene E6 og E18 øst for Oslo sentrum.

I Svartdalstunnelen blir det helt stengt i østgående retning uke 27 til 32. I Ekebergtunnelen stenges østgående løp i uke 28 til 30, men der blir det toveistrafikk i det andre løpet.

Sommeren 2018 blir det tilsvarende stenging den andre veien.

Utenom disse periodene blir ikke denne oppgraderingen så brutal: Tunnelene skal være åpne for trafikk på dagtid hverdager frem til de er ferdige, etter planen sommeren 2019.

Til neste år gyver Vegvesenet også løs på Festningstunnelen og Vålerengatunnelen.

Utsatt i Oslo sentrum

De to siste tunneloppgraderingene i hovedstaden er utsatt. Det gjelder Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i sentrum.

– Det er fordi de går under regjeringskvartalet, som skal bygges om. Da er det naturlig å vente med oppgraderingen så vi slipper å stenge to ganger, forklarer Hilde Ulvik.