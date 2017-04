Rogaland: Kjempebot til tungt kjøretøy

Statens vegvesen i Rogaland skrev søndag ut en bot på 247.000 kroner for ulovlig kjøring med mobilkran i Rennesøy i Rogaland.

Søndag vinket tollerne inn en mobilkran på kontrollplassen på Sokn utenfor Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad. Mobilkraner kan kun flyttes med skriftlig tillatelse i helgene, noe denne mobilkranen manglet. Det skulle vise seg at det ikke var det eneste som ikke var i orden.

Så du denne? Ville kjøre til Sverige med tre dekk

– Her ble det skrevet ut et vektgebyr på 239.000 kroner for en overlast på 35 tonn. Lovlig vekt på dette kjøretøyet er 26 tonn, vekten i dag var 61 tonn, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.

Politiet stanset hyrdestund: «Er det ikke lov til å ha sex i Norge?»

I tillegg kom en bot på 8.000 kroner for manglende autopass-avtale.

Etter kontrollen sto det igjen seks kjøretøy på kontrollplassen, alle spesialtransport.

– Slik transport skal fortrinnsvis foregå i ukedagene og krever spesielle tillatelser for å kjøre lovlig i helger. Ingen av disse transportene hadde en slik tillatelse, sier Holm Vestby.

Les også: Kvinne i 70-årene funnet etter 15 timer i septikkum